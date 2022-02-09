Я пока не являюсь советником, – Ярош об общении с главнокомандующим ВСУ

Советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного назначили Дмитрий Ярош. Однако сейчас речь идет о неформальной должности.

Об этом командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" и экс-нардеп Дмитрий Ярош рассказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. В то же время он сказал, что с генералом Залужным на связи все время.

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"На самом деле сейчас я не являюсь советником главнокомандующего, потому что происходит реформирование этого института. Соответственно, я еще не знаю, как это будет называться", – сказал Дмитрий Ярош.

Сейчас, по словам Яроша, речь идет не о политической должности, поэтому все, что он делает – для укрепления обороноспособности Украины.

Мы готовы к эскалации, – Ярош

Дмитрий Ярош отметил, что и в дальнейшем является командующим Украинской добровольческой армии.

В связи с возможной эскалацией нашей войны с Россией сейчас мы готовимся к развертыванию резервных батальонов, которые несколько лет назад были выведены. Дмитрий Ярош Командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" и экс-нардеп

Ярош подчеркнул, что сейчас является неформальным советником главнокомандующего ВСУ, однако конкретные задачи – получил.

"Чуть ли не каждый день общаемся, обсуждаем по возможности ту ситуацию, которая складывается. Так конкретные задачи по развертыванию наших батальонов есть, они выполняются. Мы готовы к эскалации, наши батальоны на Львовщине, Киевщине, Днепровщине развернут за 1 – 2 дня в случае необходимости", – сказал Дмитрий Ярош.

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Назначение Яроша: кратко