Я пока не являюсь советником, – Ярош об общении с главнокомандующим ВСУ
Советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного назначили Дмитрий Ярош. Однако сейчас речь идет о неформальной должности.
Об этом командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" и экс-нардеп Дмитрий Ярош рассказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. В то же время он сказал, что с генералом Залужным на связи все время.
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"На самом деле сейчас я не являюсь советником главнокомандующего, потому что происходит реформирование этого института. Соответственно, я еще не знаю, как это будет называться", – сказал Дмитрий Ярош.
Сейчас, по словам Яроша, речь идет не о политической должности, поэтому все, что он делает – для укрепления обороноспособности Украины.
Мы готовы к эскалации, – Ярош
Дмитрий Ярош отметил, что и в дальнейшем является командующим Украинской добровольческой армии.
В связи с возможной эскалацией нашей войны с Россией сейчас мы готовимся к развертыванию резервных батальонов, которые несколько лет назад были выведены.
Ярош подчеркнул, что сейчас является неформальным советником главнокомандующего ВСУ, однако конкретные задачи – получил.
"Чуть ли не каждый день общаемся, обсуждаем по возможности ту ситуацию, которая складывается. Так конкретные задачи по развертыванию наших батальонов есть, они выполняются. Мы готовы к эскалации, наши батальоны на Львовщине, Киевщине, Днепровщине развернут за 1 – 2 дня в случае необходимости", – сказал Дмитрий Ярош.
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Назначение Яроша: кратко
- Пропагандисты в России не прекращают запугивать свое население украинскими националистами, среди них – бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош.
- 2 ноября 2021 года на своей странице в фейсбуке Ярош сообщил, что его назначили советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
- В то же время к сообщению он прикрепил фото соответствующего удостоверения.