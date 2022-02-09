Про це командувач Української добровольчої армії, колишній лідер "Правого сектору" та екснардеп Дмитро Ярош розповів в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Водночас він сказав, що з генералом Залужним на зв'язку весь час.

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"Насправді наразі я не є радником головнокомандувача, бо відбувається реформування цієї інституції. Відповідно, я ще не знаю, як це буде називатись", – сказав Дмитро Ярош.

Наразі, за словами Яроша, мовиться не про політичну посаду, тому все, що він робить – для зміцнення обороноздатності України.

Ми готові до ескалації, – Ярош

Дмитро Ярош зазначив, що й надалі є командувачем Української добровольчої армії.

У зв'язку з можливою ескалацією нашої війни з Росією наразі ми готуємось до розгортання резервних батальйонів, які декілька років тому були виведені/ Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії, колишній лідер "Правого сектору" та екснардеп

Ярош наголосив, що наразі є неформальним радником головнокомандувача ЗСУ, проте конкретні завдання – отримав.

"Ледь не кожен день спілкуємось, обговорюємо по можливості ту ситуацію, яка складається. Так конкретні завдання по розгортанню наших батальйонів є, вони виконуються. Ми готові до ескалації, наші батальйони на Львівщині, Київщині, Дніпровщині розгорнуть за 1 – 2 дні у разі необхідності", – сказав Дмитро Ярош.

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