Я предупреждал, – Трамп пожаловался на "охоту" против отцов-основателей США

Дональд Трамп отреагировал на решение перенести статую третьего президента США Томаса Джефферсона из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка. 45-й президент США считает, что на памятники объявили "охоту".

Статуя Джефферсона находилась в здании мэрии с 1834 года, в зал заседаний городского совета ее перенесли в 1915 году. Трамп возмутился, что "великого Томаса Джефферсона, одного из важнейших отцов-основателей США и автора конституции страны, "выселили".

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Политик считает, что следующей целью радикальных левых станут другие отцы-основатели США.

"Кто мог подумать, что такое возможно. Я мог! Я предупреждал давно. Следующие на очереди Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и, конечно же, Джордж Вашингтон", – сказал Дональд Трамп.

Ранее 45-й президент США выступил против сноса памятников "отцов-основателей" в Вашингтоне. Это намерены сделать из-за их причастности к рабству и угнетению меньшинств, в частности, темнокожих.

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Перенос статуи Джефферсона: кратко