Я пришел сюда, чтобы обсудить три важнейших вещи – Кулеба на встрече с НАТО
7 апреля 2022 , 10:44Читати новину українською
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Брюссель для обсуждения с НАТО вопросов поддержки Украины. Кулеба назвал главную цель.
Глава МИД сообщил, что он встретился с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
К теме В небе над Запорожьем силы ПВО сбили три вражеских ракеты
Глава МИД о переговорах с НАТО
Дмитрий Кулеба заявил, что он прибыл на эту встречу только для обсуждения трех важнейших вещей. Речь идет об оружии.
Неотложные потребности Украины, стабильность поставок и долгосрочные решения, которые помогут Украине победить,
– подчеркнул украинский дипломат.
Актуально – Российские элитные войска боятся ехать в Украину: смотреть видео