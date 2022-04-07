Я пришел сюда, чтобы обсудить три важнейших вещи – Кулеба на встрече с НАТО

7 апреля 2022 , 10:44
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Источник:

твиттер Дмитрия Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Брюссель для обсуждения с НАТО вопросов поддержки Украины. Кулеба назвал главную цель.

Глава МИД сообщил, что он встретился с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Глава МИД о переговорах с НАТО 

Дмитрий Кулеба заявил, что он прибыл на эту встречу только для обсуждения трех важнейших вещей. Речь идет об оружии.

Неотложные потребности Украины, стабильность поставок и долгосрочные решения, которые помогут Украине победить,
– подчеркнул украинский дипломат.

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Автор: Віта Свірневська