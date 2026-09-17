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24 Канал Новости политики Я прошел восемь войн, но самая сложная – это война России против Украины, – Трамп
17 сентября, 09:31
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Обновлено - 10:04, 17 сентября

"Они ненавидят друг друга": Трамп назвал войну России против Украины самой сложной

Даниил Жоров

Американский президент в очередной раз упомянул о своих миротворческих усилиях. В то же время он признал, что положить конец российско-украинской войне – очень сложная задача.

Кроме того, президент США в очередной раз заявил, что вскоре она закончится. Об этом американский лидер рассказал во время выступления.

Что сказал Трамп?

Президент США напомнил, что завершил 8 войн. Однако российско-украинскую войну он назвал сложной. Причина, по его мнению, заключается в взаимной ненависти Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Он не упомянул, кто именно является агрессором и виновен в развязывании вооруженной агрессии. Однако глава США назвал российско-украинскую войну "очень интересной".

Эти два лидера так сильно ненавидят друг друга. Ненависть – это очень интересно. Война – это очень интересно. Но это очень плохо, 
– заявил Трамп.

 

 

 