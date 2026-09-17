Також президент США вкотре заявив, що незабаром вона закінчиться. Про це американський лідер розповів під час виступу.

Що сказав Трамп?

Президент США нагадав, що завершив 8 воєн. Проте російсько-українську війну він назвав складною. Причина, на його думку в обопільній ненависті Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Він не згадав хто саме є агресором й винен у розв'язанні збройної агресії. Проте очільник США назвав російсько-українську війну "дуже цікавою".

Ці два лідери так сильно ненавидять одне одного. Ненависть – це дуже цікаво. Війна – це дуже цікаво. Але це дуже погано,

– заявив Трамп.