Я против этой войны, – Навальный осудил нападение России на Украину

Алексей Навальный осудил нападение России на Украину. Оппозиционер заявил, что Россия развязала войну, чтобы скрыть, как обворовывает собственных граждан.

По словам Навального, внимание россиян пытаются отвлечь от проблем, которые есть внутри страны. В частности, деградации экономики.

Заметьте Это военная пропаганда, – Арестович призвал не верить фейкам России и проверять информацию

Я против этой войны. Эта группа, которая сейчас захватила власть, они в буквальном смысле ради своего дворца в Геленджике и "рублевских" дач уже войны начинают,

– заявил Навальный.

Россия в ночь на 24 февраля напала на Украину. Страна-агрессор обстреливает украинские города ракетами.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!