"Я рос в СССР": в Казахстане таксист обматерил клиентку из-за просьбы общаться на казахском

В Казахстане водитель такси возмутился из-за просьбы пассажирки говорить на казахском. Он утверждал, что живет на родине всю жизнь и раньше здесь был только один язык – русский.

Водитель начал громко кричать на женщину и доказывать свою правоту. Пассажирка сняла фрагмент его спича на видео и разместила в интернете.

Между тем Рэпер из Сум назвал украинский язык "у***ским диалектом", а себя "ватником"

"В Союзе был только один язык"

Таксист резко поднял тон голоса и начал кричать на пассажирку. Он с пеной у рта стал доказывать, что это его выбор и он будет говорить так, как ему удобно. Также он апеллировал к тому, что когда-то его угнетали из-за того, что он – казах.

Я рос в Советском Союзе. В стране, где русский язык был единственным языком,

– прокричал таксист.

Позицию СМИ, совершенно очевидно, поддерживают россияне. Российские СМИ, например, называют это "борьбой за право говорить на том языке, на котором хочется".

Языковые патрули в Казахстане

С лета в Казахстане начали действовать "языковые патрули", которые следят за тем, чтобы людей обслуживали на казахском языке. Проверки проводят в магазинах и учреждениях. В частности, активисты следят, общаются ли продавцы и госслужащие на государственном языке. Также проверяют, переведены ли в магазинах ценники и этикетки.

Активистов, которые борются за распространение казахского языка, обвиняют в "националистических" действиях и преследуют. В августе ютубер Til Maydani Куат Ахметов был обвинен в разжигании межнациональной розни. Он показывал ролики, где люди ходят по магазинам с требованием предоставлять услуги на казахском.

Впоследствии стало известно, что Ахметов покинул Казахстан и уехал в Киев.