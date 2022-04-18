Залужный рассказал невероятную историю воина, сознательно вернувшегося из Словакии

После начала полномасштабного вторжения России многие украинцы начали возвращаться на родину. Одним из таких был Павел, приехавший из Словакии, чтобы защищать свою землю.

Он по военной специальности сапер, потому решил, что не может оставаться на заработках в такое время. Невероятную историю служащего рассказал 17 апреля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Недавно Залужный рассказал щемящую историю о воине и его дочери, которая пошла служить вслед за отцом

Успел обнять родных и девушку

Павел сейчас мечтает получить высшее образование и жениться на любимой, которая ждет дома. Они за последние полгода виделись только раз. Однако долгожданная для обеих встреча длилась всего 5 минут.

Когда началось полномасштабное вторжение, я как раз был в Словакии. Там работал около 6 месяцев. Я сознательно вернулся в Украину. Решил, что на родине от меня будет больше пользы,

– вспоминает Павел.

Мужчина дома успел только обнять родных и девушку. После этого он сразу поехал в 72-ю механизированную бригаду имени Черных Запорожцев. Он там в 2014-2015 годах служил сапером в инженерном подразделении.

Планирует красивое признание

Чиновник объяснил, что не очень долго раздумывал, ведь "немного осведомлен о войне". Поэтому сразу знал, как поможет своей стране победить извечного врага.

Павел хотел сделать романтическое признание своей девушке – в ресторане, с цветами и кольцом. Однако сейчас это, к сожалению, не ко времени.

Война заставила отложить планы и мечты. Все наверстаем. Сейчас главное – защитить нашу страну,

– говорит парень.

Он призвал сейчас, что бы ни было, отвергнуть какие-либо сомнения в победе. "Мы готовы держаться, сколько нужно, ни в коем случае нельзя выполнять требования России", – подытожил воин Украины.