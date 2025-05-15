Я сразу сказал, что буду, - Зеленский сделал заявление о возможных переговорах с Путиным в Стамбуле

Владимир Зеленский поддерживает идею Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным. Он также считает, что прямые переговоры о войне и ее завершении будут более эффективны.

Поэтому президент Украины заверил, что несмотря на все поедет на встречу в Турции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского перед поездкой в Турцию.

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Зеленский стремится к прямым переговорам с Путиным в Стамбуле

Россия хочет прямых переговоров с Украиной, потому предлагает встретиться 15 мая в Стамбуле. Кремль, вероятно, ожидал, что Зеленский не поддержит такую ​​инициативу. Но украинский лидер готов к этой встрече. Он хочет с глазу на глаз поговорить с "человеком, от которого зависит абсолютно все в России, а значит зависит и прекращение войны".

Поэтому я сразу сказал, что буду 15 мая в Турции, готов к встрече с Путиным,

– заявил украинский президент.

Зеленский заметил, что Дональд Трамп присваивает организацию переговоров себе, говоря, что именно он настоял на этой встрече. Президент Украины настаивал на прекращении огня перед переговорами, а российский заявлял, что перемирия не будет. Сейчас же Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести встречу без каких-либо предварительных договоренностей.

К слову, во время встречи в Ватикане 26 апреля Владимир Зеленский говорил Дональду Трампу, что Владимир Путин, вероятно, боится переговоров. Но Украина всегда выполняет то, что обещает, поэтому предстоящий визит Зеленского в Турцию является еще одним подтверждением стремления украинской стороны к завершению войны.