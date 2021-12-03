"Я тебе не солнце": Разумков и Третьякова устроили в Раде спор

3 декабря 2021 , 15:07
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Источник:

телеграм-канал Алексея Гончаренко

Во время пленарного заседания Верховной Рады 2 декабря между Дмитрием Разумковым и Галиной Третьяковой возник спор относительно государственного бюджета.

Так, "слуга народа" хотела внести на обсуждение парламента поправку к главной смете страны. Момент конфликта между нардепами попал на видео, которое впоследствии обнародовали в сети.

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Спор Разумкова и Третьяковой

"Солнце, я тебя уважаю", – обратилась Третьякова к Разумкову во время рассмотрения проекта закона о госбюджете во втором чтении. Очевидно экс-спикеру такая фамильярность не понравилась.

Во-первых, я тебе не солнце! Во-вторых, Галя, это не автор, это все, читай матчасть,
– отреагировал бывший председатель Рады.

На этом разговор не завершился и нардепка начала возмущаться: "Но это не значит, что мою правку будет обсуждать кто-то другой! Он отнимает у меня правку". На это, уходя с места спора, Разумков крикнул, что "как раз будет обсуждать кто-то другой, если она учтена".

Скандалы с Третьяковой: что об этом известно

  • Третьякова прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова в чате партии "Слуга народа", отметив, что "на одного врага меньше".
  • Эти слова спровоцировали скандал. В группе "За майбутнє" требовали от "слуг" извинений. Рада отстранила депутата от 5 пленарных заседаний.
  • В июле 2020 года скандальная парламентарка предлагала легализовать в нашем государстве секс-индустрию и "все, что возможно".
  • Кроме этого, народный депутат заявляла, что дети, которые рождаются в семьях, нуждающихся в материальной помощи – очень низкого качества".
Автор: Олег Васьків