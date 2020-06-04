Очередной скандал с правоохранителями вспыхнул в Ивано-Франковске. Местные полицейские забрали в местный участок якобы за драку двух парней, один из которых оказался несовершеннолетним. Стиль разговора и угрозы со стороны правоохранителей шокировали отца одного из юношей – все это удалось записать.

Ребят задержали вечером 3 июня – они, находясь в компании, дрались между собой. Детали скандала вместе с записали обнародовало местное издание "Галка".

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Так, правоохранители их поведение расценили как нарушение общественного порядка и доставили в отделение. Сами же задержанные объясняли – спорили и в шутку имитировали драку, претензий друг к другу не имеют.

Собственно, один из них записал дальнейшие события на диктофон мобильного телефона. Правоохранители решили составить на задержанных админпротоколы за нарушение спокойствия в общественном месте, однако 30-минутная запись изобилует бранью и угрозами с их стороны.

"Здесь еще не такие рыгали"

Один из парней рассказал, что полицейский ударил его в грудь, а товарища били по лицу. Кроме того, стражи порядка якобы заставили задержанных раздеться до белья и унижали за татуировки, мол, "в будущем на зоне будут отвечать". У ребят взяли отпечатки пальцев, а тату сфотографировали.

Сильнее всего разозлило правоохранителей то, что задержанные отказались подписывать любые документы.

Я тебе спущу на землю, ти сопля ти йо****, я таких як ти хаваю на сніданок, і зразу виси*** на***. Ти усьок бл***? Щінок нах**. Ти підпишеш на**й бл**ь, ти таке підпишеш шо о****ш на**й. Тут ше не такі підписували. … Ше не такі підписували бл**ь, дивися на***, спортсмен нев*****я на**й, я тебе як пере**у, ти ох***ш, тут ще не такі ригали”,

– говорит один из полицейских, что слышно на записи.

Когда же задержанные сказали, что с такой полицией не чувствуют себя безопасно, их назвали "двумя петухами, которые друг другу дали в морду".

"Ви, діти-європейці, які рвалися в Європу…Рвали Майдани…Скажи мені, ти дикар ти йоб***** на***, де ти хочеш жити, ти су** бл***? Тобі жити десь в Верховинському районі, там де ведмеді ходять, ти дічь бл***, ти ще розказуєш про тут безпеку? Ти щенок йоб****. Я через таких як ти життя не видів, посивів через вас уродів, таких як ви. Ти сопляк йоб****, щінок засцєтий" – слышно на записи.

Второй правоохранитель также решил не подбирать слов к ребятам, которые попытались просить к себе корректного отношения и разговоров.

Чуєш бл*** не газуй, як йо**у, розсипешся, друг. Ти де попав? Стань рівно. Я тебе зараз нарівняю бігом. Закрий пи**ак і мовчи, як сказали… Ви шо, ох***и? Позбиралися, когути. Дол****би…Не драконь судьбу, як сказав, так стоїш,

– говорит он.

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Объяснение отца одного из задержанных

Отец одного из юношей рассказал, что когда после сообщения о задержании сына приехал в участок, то работники полиции и с ним вели себя вызывающе.

"Когда правоохранители показывают беспредел, то каким образом можно требовать соблюдения закона? Каким образом это можно требовать от молодежи? Когда полицейский говорит, что "еще не такие рыгали, у меня подписывали еще не такое". Если равны перед законом, то должны быть равны все. А не, прикрываясь законом, демонстрировать свое превосходство", – отметил мужчина.

Реакция полиции

Двух полицейских уволили из рядов полиции, еще троих – привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщают в пресс-службе.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУНП в области Остап Билейчук добавил, что в период служебного расследования будут устанавливаться и другие полицейские, которые находились в участке и могли видеть инцидент.

Они работают в правоохранительных органах более 10 лет. Материалы служебного расследования будут переданы прокуратуре срочно. Наша реакция должна быть жесткой на такие ужасные действия. На недостойное поведение, правонарушение полицейского – мгновенная реакция. Таких работников будем увольнять,

– сказал он.

Материалы служебного расследования направили в Государственное бюро расследований.

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