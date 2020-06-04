Черговий скандал із правоохоронцями спалахнув в Івано-Франківську. Тамтешні поліцейські забрали до місцевого відділку нібито за бійку двох хлопців, один із яких виявився неповнолітнім. Стиль розмови і погрози з боку правоохоронців шокували батька одного з юнаків – усе це вдалось записати.

Хлопців затримали ввечері 3 червня – вони, перебуваючи у компанії, билися між собою. Деталі скандалу разом із записали оприлюднило місцеве видання "Галка".

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Так, правоохоронці їхню поведінку розцінили як порушення громадського порядку та забрали до відділку. Самі ж затримані пояснювали – сперечалися і жартома імітували бійку, претензій один до одного не мають.

Власне, один із них записав подальші події на диктофон мобільного телефону. Так, правоохоронці вирішили скласти на затриманих адмінпротоколи за порушення спокою у громадському місці, однак 30-хвилинний запис рясніє лайкою та погрозами з їхнього боку.

"Тут ще не такі ригали"

Один із хлопців розповів, що поліцейський вдарив його у груди, а товариша били по обличчю. Окрім того, правоохоронці нібито змусили затриманих роздягнутися до білизни та принижували за татуювання, мовляв, "в майбутньому на зоні будуть відповідати". В хлопців взяли відбитки пальців, а тату сфотографували.

Найдужче розізлило правоохоронців те, що затримані відмовились підписувати будь-які документи.

Я тебе спущу на землю, ти сопля ти йо****, я таких як ти хаваю на сніданок, і зразу виси*** на***. Ти усьок бл***? Щінок нах**. Ти підпишеш на**й бл**ь, ти таке підпишеш шо о****ш на**й. Тут ше не такі підписували. … Ше не такі підписували бл**ь, дивися на***, спортсмен нев*****я на**й, я тебе як пере**у, ти ох***ш, тут ще не такі ригали”,

– каже один із поліцейських, що чутно на записі.

Коли ж затримані сказали, що з такою поліцією не почуваються безпечно, їх назвали "двома пітухами, які один одному дали в писок".

"Ви, діти-європейці, які рвалися в Європу…Рвали Майдани…Скажи мені, ти дикар ти йоб***** на***, де ти хочеш жити, ти су** бл***? Тобі жити десь в Верховинському районі, там де ведмеді ходять, ти дічь бл***, ти ще розказуєш про тут безпеку? Ти щенок йоб****. Я через таких як ти життя не видів, посивів через вас уродів, таких як ви. Ти сопляк йоб****, щінок засцєтий" – чути на записі.

Сайт Галка · Поліціянт про Верховину

Другий правоохоронець також вирішив не добирати слів до хлопців, які спробували просити до себе коректного ставлення і розмови.

Чуєш бл*** не газуй, як йо**у, розсипешся, друг. Ти де попав? Стань рівно. Я тебе зараз нарівняю бігом. Закрий пи**ак і мовчи, як сказали… Ви шо, ох***и? Позбиралися, когути. Дол****би…Не драконь судьбу, як сказав, так стоїш,

– каже він.

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Пояснення батька одного із затриманих

Батько одного з юнаків розповів, що коли після повідомлення про затримання сина приїхав у відділок, то тамтешні працівники і з ним поводились зухвало.

"Коли правоохоронці показують беззаконня, то яким чином можна вимагати дотримання закону? Яким чином це можна вимагати від молоді? Коли поліціянт каже, що "ще не такі ригали, у мене підписували ще не таке". Якщо рівні перед законом, то мають бути рівні всі. А не, прикриваючись законом, демонструвати свою зверхність", – зауважив чоловік.

Реакція поліції

Двох поліцейських звільнили з лав поліції, ще трьох – притягнули до дисциплінарної відповідальності, повідомляють у пресслужбі.

Тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника ГУНП в області Остап Білейчук додав, що в період службового розслідування будуть встановлюватись й інші поліцейські, які перебували у відділку та могли бачити інцидент.

Вони працюють у правоохоронних органах понад 10 років. Матеріали службового розслідування будуть передані терміново прокуратурі. Наша реакція повинна бути жорсткою на такі жахливі дії. На негідну поведінку, правопорушення поліцейського – миттєва реакція. Таких працівників будемо звільняти, – сказав він.

Матеріали службового розслідування скерували до Державного бюро розслідувань.

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