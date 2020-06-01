Из-за огромной стрельбы в Броварах 29 мая отстранили Юрия Педосу – главу полиции Винницкой области, которая сопровождала вооруженных "титушок" на Киевщину. Впрочем, не прошло и трех дней, как Педосу нашли новую должность в полиции.

Відтепер раніше відсторонений полісмен буде радником голови Нацполіції. Про це журналістам розповів сам голова поліції Ігор Клименко, повідомляє 24 канал.

До слова Керівника вінницької поліції відсторонили від виконання обов'язків: причина

Під час робочої поїздки у Вінницьку область Клименка зустріли місцеві журналісти. Вони й спитали про подальшу долю відстороненого голови поліції області.

На новій посаді Юрій Педос буде відповідати за ведення інституту дізнання на території західно-центрального округу.

Щодо решти відсторонених працівників – службове розслідування продовжується. Роль кожного буде оцінено. Ми цю інформацію теж доведемо,

– пообіцяв Ігор Клименко.

Спілкування Ігоря Клименка з журналістами: дивіться відео

Відсторонення Юрія Педоса: коротко

Юрія Педоса відсторонили 29 травня – одразу після славнозвісної перестрілки у Броварах, що в Київській області. Як відомо, частина озброєних "тітушок", які брали у ній участь, з Вінниччини.

Після стрілянини ЗМІ повідомляли, що саме поліція Вінницької області допомагала добиратися на Київщину озброєним молодикам. Їх навіть супроводжували копи.

Серед причин відсторонення Педоса офіційно назвали "грубі недоліки й прорахунки". Втім радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк підтвердив, що одна з причин – саме наслідок подій у Броварах.