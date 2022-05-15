Я улыбалась впервые с 24 февраля, – жена защитника Мариуполя о словах Псюка на Евровидении

Солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк посвятил свою победу, победу Украины на Евровидении, "Азовстали". Он призвал мир спасти защитников Мариуполя.

Жены защитников "Азовстали" 15 мая дали пресс-конференцию, передает 24 канал. Они благодарны Олегу за такой шаг.

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"После того, как он призвал спасти "Азовсталь", то по хэштегу saveAzovstal перешли многие люди и статистика очень выросла. О Мариуполе узнали больше людей и мы очень ему благодарны", – сказала жена раненого бойца из "Азовстали" Ольга Андрианова.

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Анна Науменко, невеста Дмитрия Данилова, отметила, что нужно пользоваться моментом, потому что сейчас появляется еще больше контента об "Азовстале" на английском языке. Она сказала, что нужно распространять хэштег и не забывать, что на хороших словах Олега на Евровидении ничего не заканчивается и это еще не победа – нужно дальше активно работать.

Но действительно мы очень благодарны. И это был, можно сказать, счастливый вечер. Я улыбалась впервые с 24 февраля. Сначала мне написал муж, а потом Псюк сказал это со сцены,

– рассказала Анна.

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Кто призывает мир спасти Мариуполь

Екатерина Прокопенко сказала, что очень благодарна за смелость и решение не бояться. Она подчеркнула – нужно ежедневно записывать обращения.

Жена Арсения Федосюка Юлия добавила – жены благодарны всем, кто делает такие заявления. По ее словам, откликнулось очень много представителей шоу-бизнеса. Впервые такое обращение записала группа The HARDKISS, а затем присоединились и другие – Андрей Хливнюк, Святослав Вакарчук, Тина Кароль. Также присоединились различные учреждения и организации.

"Это действительно огромная информационная кампания. Мы призываем всех участвовать. Все эти действия являются маленькими веточками, которые бросают в костер и он горит. Рано или поздно это даст результат", – резюмировала Юлия.

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