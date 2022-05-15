Дружини захисників "Азовсталі" 15 травня дали пресконференцію, передає 24 канал. Вони вдячні Олегу за такий крок.

До теми Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

"Після того, як він закликав врятувати "Азовсталь", то по хештегу saveAzovstal перейшли багато людей і статистика дуже зросла. Про Маріуполь дізнались більше людей і ми дуже йому вдячні", – сказала дружина пораненого бійця з "Азовсталі" Ольга Андріанова.

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Перший радісний вечір за 3 місяці

Ганна Науменко, яка є нареченою Дмитра Данілова, зазначила, що потрібно користуватися моментом, бо зараз з'являється ще більше контенту про "Азовсталь" англійською мовою. Вона сказала, що треба поширювати хештег і не забувати, що на гарних словах Олега на Євробаченні нічого не закінчується і це ще не перемога – треба далі активно працювати.

Але дійсно ми дуже вдячні. І це був, можна сказати, щасливий вечір. Я усміхалася вперше від 24 лютого. Спочатку мені написав чоловік, а потім Псюк сказав це зі сцени,

– розповіла Ганна.

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Хто закликає світ врятувати Маріуполь

Катерина Прокопенко сказала, що дуже вдячна за сміливість і рішення не боятися. Вона наголосила – потрібно щодня записувати звернення

Дружина Арсенія Федосюка Юлія додала – жінки вдячні всім, хто робить такі заяви. За її словами, відгукнулось дуже багато представників шоубізнесу. Вперше таке звернення записав гурт The HARDKISS, а після цього долучилися й інші – Андрій Хливнюк, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль. Також долучились різноманітні установи й організації.

"Це насправді величезна інформаційна кампанія. Ми закликаємо всіх брати участь. Всі ці дії є маленькими гілочками, які кидають у багаття і воно горить. Рано чи пізно це дасть результат", – резюмувала Юлія.

Повний брифінг дружин захисників "Азовсталі": дивіться відео