Я "умирал" уже трижды, – иностранный доброволец рассказал о фейках пропагандистов Путина

Привлечение иностранных добровольцев к защите Украины в войне, развязанной Россией, вызвало большое возмущение кремлевских СМИ. Они часто выдают фейки, будто "наемники" бессмысленно умирают в Украине. Однако у добровольцев такие новости вызывают лишь улыбку.

Боец Интернационального легиона из Дании Карл Бальдерсон ("Шторм") рассказал журналистам 24 канала, что российские пропагандистские СМИ уже трижды писали о его смерти.

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О версиях смерти российских СМИ

По одной из абсурдных версий пропагандистов, Карл решил взять топор и пойти с ним на российский танк, который его и "убил". Конечно, такой фейк быстро опровергся, когда "Шторм" опубликовал новые видео и фотографии на своих страницах в соцсетях.

Фейковая новость о смерти "Шторма" начала распространяться в соцсетях / Скриншот из Instagram Карла Бальдерсона

Однако не все проверили правдивость новости и распространяли ложную информацию. Карл рассказал, что, к сожалению, в это известие также поверили его побратимы из Интернационального легиона и смотрели на него, как на призрака. Но доброволец реагирует на такие события только с улыбкой.

Это забавно. Пусть говорят себе, сколько захотят.

Распространение личной информации

Также россияне не раз распространяли в своих телеграм-каналах личные данные Бальдерсона: паспорт и фото. И писали, что, к сожалению, "наемник" до сих пор жив. Доброволец говорит: "Это забавно. Пусть говорят себе, сколько захотят."

Россияне не могут смириться с международной поддержкой Украины / Скриншот из Instagram Карла Бальдерсона

Фейки о "наемниках"

Еще с началом войны в 2014 году, российские медиа распространяли фейки, что иностранные добровольцы в Украине – только наемники, финансируемые украинскими или американскими властями. За восемь лет риторика пропагандистов не изменилась. Они и дальше пытаются доказать это.

Однако пример Карла Бальдерсона доказывает только противоположное. Боец объяснил, что здесь они (иностранные добровольцы – 24 канал) не получают никакой зарплаты от украинской власти. Даже наоборот: покупают всю амуницию за собственные средства, получают пособие от волонтеров и финансовую поддержку от своих семей и друзей.

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Карл и его побратим из Финляндии Марк / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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До приезда в Украину Карл был обычным гражданским человеком. Занимался бизнесом и работал моряком в Дании. Но в первый день полномасштабного вторжения России на территорию Украины решил бросить все и присоединиться к Интернациональному легиону. "Шторм" успел поучаствовать в боевых действиях на Черниговщине. Сейчас учится военному делу и вскоре отправится на Донбасс, чтобы и дальше прогонять российских оккупантов с украинской земли.