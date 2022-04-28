Я уверен, но это может происходить этапами, – Гайдай не сомневается в возвращении Донбасса

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что уверен в том, что Украина вернет оккупированные Россией в 2014 году территории Донбасса. Но, возможно, это будет происходить постепенно.

Об этом Сергей Гайдан рассказал во время эфира на одном из телеканалов, передает 24 канал.

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На вопрос журналистки, возможно ли вернуть Донбасс, Сергей Гайдай ответил, что да, он в этом уверен.

Может быть, это будет этапами. Мы сначала вернем территории, которые потеряли с начала российского вторжения 24 февраля, а потом, возможно, за более долгое время вернем и оккупированные территории еще в 2014 году... Но я уверен в том, что мы все заберем,

– заявил он.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что оккупированные территории в 2014 году могут вернуть по двум вариантам. "Либо это будет военная операция, либо дипломатическое решение. И над этим вопросом будет работать не только Украина и Россия, но и весь мир", – добавил он.

Комментарий Сергея Гайдая о возвращении Донбасса:



Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прямо заявила, что Украина вернет себе временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также Крым. По ее словам, сколько бы Путин ни говорил отказаться от этих территорий, этого никогда не произойдет.

К слову, российские оккупанты уничтожают на Луганщине все, что встречается на их пути. В частности, как рассказал Сергей Гайдай, в результате боевых действий тысячи людей остаются без газа, воды и света.

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