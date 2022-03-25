Я вдохновлена невероятной стойкостью украинцев в это время, – помощница госсекретаря США

Помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид рассказала, что все санкции непременно повлияют на экономику России.

По ее словам, фондовый рынок России не открывается уже неделями, а стоимость рубля ниже пенни.

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Кроме того, она отметила, что международные компании покидают Россию, а кредитные рейтинги РФ опустились до уровня обычных бумажек.

Карен Донфрид сообщила о продолжении санкционной политики, пока Путин не прекратит свою ничем не обоснованную войну против Украины.

"Позвольте обратиться ко всем вашим читателям – я, как гражданка США, вдохновлена невероятной стойкостью украинцев в это время", – добавила Донфрид.

Важно – интервью с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид