За її словами, фондовий ринок Росії не відкривається вже тижнями, а вартість рубля нижче за пенні.

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Крім того, вона зазначила, що міжнародні компанії покидають Росію, а кредитні рейтинги РФ опустилися до рівня звичайних папірців.

Карен Донфрід повідомила про продовження санкційної політики, поки Путін не припинить свою нічим не обґрунтовану війну проти України.

"Дозвольте звернутися до всіх ваших читачів – я, як громадянка США, натхненна неймовірною стійкістю українців у цей час", – додала Донфрід.

Важливо – Інтерв'ю з помічницею Держсекретаря США Карен Донфрід