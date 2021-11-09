"Я – весь ваш": что означает новый союз Лукашенко и Путина и как это повлияет на Украину

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко с временно оккупированного Севастополя. Лидеры двух стран подписали "дорожные карты", которые станут фактическим "плацдармом" для поглощения Беларуси Россией.

По мнению экспертов, таким образом Москва хочет максимизировать сотрудничество с военно-промышленным комплексом Беларуси и привлечь белорусских специалистов к работе на российскую оборонку. Чего хочет Владимир Путин, на какие уступки готов Александр Лукашенко и как это повлияет на Украину – читайте в материале 24 канала.

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Видеоразговор Лукашенко и Путина

Президент России Владимир Путин связался по видео с временно оккупированного Севастополя с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Во время заседания Высшего государственного совета так называемого "союзного государства" Александр Лукашенко подписал указ "Об основных направлениях реализации положений договора о создании союзного государства на 2021-2023 годы" (глава РФ подписал этот документ ранее).

"Плацдарм" для поглощения Беларуси Россией

Соглашение предусматривает 28 программ, которые станут "плацдармом" для поглощения Российской Федерацией Беларуси. Сперва отмечалось, что Путин должен был прибыть в белорусскую столицу на "историческое событие". Однако приехал он в аннексированный Крым, где в Севастополе проходили мероприятия к так называемому Дню национального единства РФ.

Журналист телеканала "БелСат" Виталий Цыганков пояснил, что такому решению Путина предшествовал "взаимный обмен уколами". Главный – это когда в Минске закрыли "Комсомольскую правду" и арестовали корреспондента.

В ответ на это, отметил эксперт, Москва опубликовала данные во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) (провластный социологический центр – 24 канал) о том, что Лукашенко не пользуется популярностью в отличие от того, что "говорят Соловьев и другие пропагандисты".

Рейтинг показал, что лучше всего белорусы относятся к оппозиционерам: Марии Колесниковой, Виктору Бабарико и Светлане Тихановской. 65% граждан Беларуси выступили за диалог власти с оппозицией.

Он показал, что у Лукашенко рейтинг около 25%, а у Тихановской – значительно выше. Также интервью с Тихановской на "Эхо Москвы" подбросило "дров" в эту конспирологию. Возможно, это было случайно в эти дни, но случилось так, что атмосфера была такая довольно скандальная. Поэтому явно Путин решил не ехать, а сделать все на дистанции, чтобы немного опустить в этом смысле Лукашенко. Тем более, что последним его шагом было, то что он сделал все это из Севастополя. Виталий Цыганков Ведущий программы "Разговор" на "БелСат", а также аналитических программ на "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"

От Ельцина до Путина

Соглашение о "союзном государстве" было подписано Александром Лукашенко и Борисом Ельциным еще 8 декабря 1999 года. Оно предусматривает создание парламента "союзного государства", высшего государственного совета и совета министров. Кроме того, нужна унификация законодательства и создание единой судебной системы.

Что помешало планам России и Беларуси На пути к такой интеграции было немало преград. В частности, повышение цен на газ в России и споры относительно импорта молочной белорусской продукции в соседнее государство. Интеграцию отложили до 2010 года. После этого снова были споры о поставках газа из Российской Федерации. Возобновить переговорный процесс удалось в 2019 году.

13 декабря 2018 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, выступая на заседании Совета министров Союзного государства Беларуси и России, предложил два пути интеграции:

"Консервативный" – предполагал оставить все как есть, без повышения уровня интеграции до тех пределов, которые были установлены в договоре от 8 декабря 1999 года.

– предполагал оставить все как есть, без повышения уровня интеграции до тех пределов, которые были установлены в договоре от 8 декабря 1999 года. "Передовой" – сделать единый налог, тарифную и ценовую политику, единый эмиссионный центр, единую таможню, счетную палату.

"Ультиматум Медведева"

Белорусские СМИ назвали предложения Дмитрия Медведева фактическим "ультиматумом". В ответ на это Александр Лукашенко выразил мнение, что Кремль хочет инкорпорировать Беларусь в состав России под предлогом "глубокой интеграции".

Еще тогда, в 2018 году, белорусский аналитик Александр Класковский писал, что "фигурируют экзотические версии, что путем создания единого государства, Путин хочет обеспечить себе правление после 2024 года. Если такой сценарий и есть, то вряд ли он основной".

Эксперт отмечал, что на поверхности – более простые причины. В частности, у Москвы, которая втянулась в конфронтацию с Западным миром, стало меньше ресурсов.

Параллельно в Кремле накапливалось раздражение из-за "виляния белорусского союзника во время этой манихейской битвы". Поэтому "ультиматумом Медведева" хотят убить двух зайцев, добавил аналитик.

Лукашенко "дал согласие"

Еще в феврале 2020 года Лукашенко резко раскритиковал Москву за условия интеграции. Однако его политика изменилась после августовских протестов того же года. И уже в апреле 2021-го посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что подписание "дорожных карт" интеграции может состояться в сентябре-октябре. Правда их количество несколько уменьшилось – с 31 на 28.

Интеграционный декрет Союзного государства Лукашенко подписал 4 ноября. О 28 союзных программах сообщается только в целом – подробности их реализации пока неизвестны.

Что предусматривают "союзные" программы Известно, что речь идет об интеграции валютных систем, общих принципах взимания косвенных налогов, единых подходах по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбе с терроризмом, взаимном доступе к госзакупкам и госзаказам. Общей также станет макроэкономическая политика. Две страны планируют интегрировать платежные системы и гармонизировать денежно-кредитную политику, сформировать совместные рынки нефти и газа и тому подобное.

Интересы Кремля в военном направлении

Главы двух государств приняли и концепцию миграционной политики и утвердили военную доктрину. Во время заседания Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия планируют усиливать региональную группировку войск, которая уже является надежным щитом.

Аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич отметил, что на данном этапе можно анализировать определенные интересы Российской Федерации, потому что Москва попытается все же втянуть Беларусь в формат, когда на территории Республики будут российские базы, чего пока не очень хочет Минск.



По мнению Тышкевича, Россия хочет привлечь белорусских специалистов в работу / Фото Международного центра перспективных исследований

Также Кремль хочет максимизировать сотрудничество военно-промышленного комплекса Беларуси с российским. Тем самым фактически вернуть к состоянию 2013 года, когда белорусская оборонка фактически была подрядчиком для российской. Но эта ситуация изменилась к 2019 году.

В 2013 году 80% экспорта военной белорусской продукции, в первую очередь новой, приходилось на Российскую Федерацию. Это были не финальные изделия, а определенные составные части российских комплексов, которые Москва предлагала, в том числе на внешних рынках. Однако в 2019 году на долю России приходилось лишь 26% военного экспорта Республики Беларусь. Игар Тышкевич Аналитик "Украинского института будущего"

Для России, пояснил эксперт, конечно, это недопустимая ситуация. Поэтому второе направление – это сотрудничество именно военно-промышленных комплексов и максимальная вовлеченность белорусских специалистов в работу на российскую оборонку.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира за 2014 год, в 2009 – 2013 годах на Беларусь приходилось 1% мировой выручки от военной промышленности. Беларусь заняла 16 место в рейтинге стран-экспортеров вооружения. Из-за тесного военного сотрудничества с Россией большая часть военной продукции Беларуси поставляется в эту страну.

Много лет Беларусь пыталась сохранять остатки независимости от Москвы из-за продажи оружия, но за прошлый год в рейтинге крупнейших мировых продавцов вооружений страна опустилась на 26-е место.

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Москва ждет конкретные шаги

Журналист телеканала "БелСат" Виталий Цыганков отметил, что говорить что-то конкретно о "дорожных картах" очень трудно, но очевидно, что военно-стратегические, геополитические вопросы для Москвы являются самыми главными.

Оценивать "дорожные карты" надо достаточно спокойно. Они радикально ничего не изменят, в том числе в экономике и в военной сфере. Но это является очередным шагом для зависимости Минска от Кремля. В военной сфере больше разговоров идет о каких-то конкретных вещах, а не о каких-то программах. В частности, об учебно-боевом центре возле города Гродно, который фактически официальный Минск не желает называть базой, но фактически что, как не базу он из себя представляет,

– уточнил эксперт.

По его словам, на случай военных действий, по всем подписанным документам и в рамках так называемого "союзного государства", белорусская армия составляет, условно говоря, западную группу войск и вместе с российской армией является одним организмом.

Поэтому в этом случае подписание каких-то абстрактных документов ничего не меняет, а меняют такие маленькие шаги по увеличению, в том числе военной зависимости Минска от Москвы,

– добавил он.

Но с другой стороны, по словам Цыганкова, некоторые специалисты активно обсуждали передвижение российских войск не только возле украинской границы, но и возле Белорусской. Это показывает "стратегический тренд, когда Россия не полностью доверяет Беларуси. Ведь она все же размещает свои войска у белорусской границы после 2014 года довольно активно".



Эксперты уверены, что Россия не очень доверяет Беларуси / Фото dialog

Тем самым, дублируя те функции, которые могла бы выполнять белорусская армия, как союзник. Однако, очевидно, Москва не полностью доверяет той же белорусской армии, белорусскому политическому руководству, поскольку свой рубеж для обороны или нападения устанавливает у белорусских границ. Это то, чего раньше не было,

– подчеркнул Виталий Цыганков.

"Я – весь ваш"

В ходе мероприятия подписания "дорожных карт", состоявшемся в формате видеосвязи, Лукашенко "пожаловался", что российский коллега "все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым", но сегодня не пригласил туда.

глава Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Беларуси Андрей Савиных в эфире одного из YouTube-каналов отметил, что "на заседании Высшего госсовета Союзного государства".

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Виталий Цыганков рассказал, что сейчас многие обсуждают, можно ли это заявление Лукашенко считать признанием оккупированного Крыма российским.

Слова Лукашенко, когда он говорит: "Почему вы меня не пригласили?" после того, когда уже и так очевидно, что его не пригласили, – это такая "крестьянская хитрость" Лукашенко, попытки выкрутиться из ситуации, попытки сказать, что "я весь ваш". Понятно, что он бы не говорил бы такое за неделю до события, ведь Путин бы его пригласил в Севастополь и что бы Лукашенко сделал бы?

– добавил аналитик.



Виталий Цыганков / Фото из фейсбука эксперта

С другой стороны, за последние годы и месяцы нельзя считать, что Минск остался на той же позиции, которая была с 2014 года. По словам журналиста, все изменилось, в частности, после августа 2020 года. Беларусь всегда голосовала против резолюций ООН по Крыму и была на стороне России. Также Лукашенко говорил об экономическом сотрудничестве с оккупированным полуостровом.

Этими маленькими шажками он откупался от России, такой риторикой, что он чуть ли не приехать туда хочет. Он считает, что говоря это на публику, он отбивается от очевидно-настойчивых просьб Москвы – сделать конечный формальный юридический шаг относительно полного признания Крыма российской территорией,

– пояснил Цыганков.

Однако он уверен, что этот шаг Лукашенко делать не хочет. Даже, когда только появились такие высказывания, то самопровозглашенный президент твердо заявлял, что этого не сделает, поэтому "новое заигрывание Лукашенко о Крыме" с юридической точки зрения ни к чему не приведет.

В этом смысле однозначного юридического признания Крыма российским не произошло. Это такая эрозия. Лукашенко как может, так и отбивается от настойчивых настояний Москвы, чтобы он поставил конечную точку. Он выворачивается и говорит смешные вещи – все, чтобы не делать последний шаг, что от него открыто требуют даже военные в своих публикациях.

– добавил он.

Александр Лукашенко не идет на такой шаг в отношении временно оккупированного Крыма из-за сотрудничества с Украиной, в том числе экономического. Кроме того, он надеется еще на "игру с Западом". Поэтому понимает, что ставить точку в "крымском вопросе" для него сейчас не ко времени.