Я влюблена во Львов, – переселенка из Мариуполя рассказала о новом доме

Переселенка из Мариуполя Оксана Дубик рассказала свою историю переезда и начала бизнеса. Женщина поселилась во Львове и утверждает, что влюблена в этот город.

Свою историю жена защитника Мариуполя рассказала в рамках проекта СВОИ. Также женщина рассказала, как боялась проходить, где падают бомбы, потому что жить хочется.

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Переселенка рассказала свою историю переезда во Львов

Оксана Дубик уехала из-под обстрелов в Мариуполе. Женщина покинула родной город вместе со своим отцом. Вспоминала, что выезжали в конце марта. Сначала добрались до Запорожья. Затем во Львов ехали в переполненном купе.

Нас встретил сын. Он живет здесь (во Львове – 24 канал) с 2015 года. Учился в Харькове, но купили здесь с невесткой квартиру, у них 2 детишек. Переехали сюда жить и работать. Обнялась с ним и, знаете, поняла, что это такая родная душа твоя, родимая деточка,

– вспомнила женщина.

Впоследствии к женщине немного приехала дочь из Киева. Во Львове Оксана с двумя подругами открыла цветочный магазин.

Женщина рассказала, что Львов для нее – невероятный город, где живут невероятные люди.

"Они добрые, они идут навстречу. У них насколько открыты души! Они немного медленнее, чем мы, но, может, и хорошо. Потому что они открыты, они помогают и не задумываются над тем. Не имеют от того никакой выгоды, но помогают. Столько людей… Мне помогают городские власти, соседи", – вспомнила Оксана.

Добавила, что когда муж вернется из плена – сам решит, где будут жить.

Я влюблена во Львов. Мне здесь очень нравится,

– заверила Оксана Дубик.

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