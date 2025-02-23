Я знаю, как подписывать соглашения с серьезными парнями, – Зеленский ответил на упреки Трампа

Президент Владимир Зеленский высказался относительно соглашения с США о редкоземельных металлах. Глава государства объяснил, почему до сих пор не подписал документ.

Он также отметил, что в своей жизни уже имел несколько серьезных сделок и понимает, о чем идет речь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

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Что заявил Зеленский о соглашении с США

Зеленский считает, что соглашение нужно подписывать так, чтобы оставаться друзьями и партнерами. Глава государства отмечает, что важно понимать, "как ты будешь расходиться". По мнению президента, это должно происходить по-партнерски, а не через суды и скандалы.

То есть, если мы о бизнесе, там есть один к двум такой элемент. Я действительно подчеркнул его красненьким, чтобы юристы начали его проговаривать. То есть на каждый доллар помощи Соединенных Штатов Украина должна вернуть два,

– объясняет Зеленский.

Он добавляет, что фактически такие условия являются 100% кредитом, ведь нужно вернуть "тело" плюс еще один доллар. По словам главы государства, если Конгресс США выделит на помощь Украине 50 миллиардов долларов, то государству придется вернуть 100 миллиардов.

Именно поэтому Зеленский говорит, что хочет диалога с президентом США Дональдом Трампом и не будет подписывать то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев.

Напомним, что ранее Трамп упрекнул Украину за то, что войну с Россией якобы можно было закончить еще "несколько лет назад" путем мирного соглашения. По мнению президента США, это бы "сохранило территории и никто бы не погиб". Он также добавил, что если бы раньше был президентом, то этой войны якобы не было бы.