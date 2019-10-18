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      Я никому не нужен, – экс-нардеп Кононенко опроверг свое задержание

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      Кононенко опроверг слухи о своем задержании
      Кононенко опроверг слухи о своем задержании / Фото из Facebook

      Бывший депутат Игорь Кононенко опроверг информацию о якобы его "временном задержании" в киевском аэропорту "Борисполь". Политик находится в турецком Стамбуле и планирует лететь в Китай на Чемпионат мира по теннису.

      Журналист Сергей Лещенко вечером 17 октября сообщил о том, что Кононенко якобы не выпускали из "Борисполя" по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. Причина – следователи хотели выяснить нынешний статус экс-нардепа, поскольку его имя упоминается в контексте многих уголовных производств.

       Интересно: Гладковского задержало НАБУ: он пытался выехать из Украины – фото

      Сам Кононенко впоследствии опроверг свое задержание. По словам бывшего депутата, он находится в Стамбуле и направляется в китайский город Чэнду на Чемпионат мира по большому теннису, пишет LIGA.net. В этом турнире участвует воспитанница его теннисной академии Дарья Снигур.

      Никто меня не задерживал, никому я не нужен. Поэтому 28 числа – хочу подписать договор о сотрудничестве с федерацией тенниса Китая,
      – сказал Кононенко.

      Экс-нардеп на своей фейсбук-странице добавил, что для него стало неожиданностью сообщение Лещенко о "запрете ему покидать Украину".

       

      Что известно о Кононенко?
      Игорь Кононенко – один из самых одиозных соратников пятого президента Петра Порошенко, его правая рука и совладелец бизнеса. Экс-нардепа считают наиболее информированным относительно решений предыдущего гаранта и фракции БПП. В украинских СМИ публиковали ряд расследований, в которых Кононенко называли одним из самых влиятельных людей в государстве, который быстро набирает политической и финансовой веса.

      Кононенко подозревали и в масштабных махинаций в энергетической сфере. Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали записи телефонных разговоров с участием Кононенко и братьев Суркисов. На этих записях участники обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.

      В августе НАБУ открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации Игорем Кононенко.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Лещенко - новости Новости Борисполя Китай Теннис Игорь Кононенко
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