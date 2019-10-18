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      Я нікому не потрібен, – екснардеп Кононенко спростував своє затримання

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      Кононенко спростував чутки про своє затримання
      Кононенко спростував чутки про своє затримання / Фото з Facebook

      Колишній депутат Ігор Кононенко спростував інформацію про нібито його "тимчасове затримання" в київському аеропорту "Бориспіль". Політик перебуває у турецькому Стамбулі і планує летіти в Китай на Чемпіонат світу з тенісу.

      Журналіст Сергій Лещенко ввечері 17 жовтня повідомив про те, що Кононенка нібито не випускали з "Борисполю" за запитом Національного антикорупційного бюро України. Причина – слідчі хотіли з'ясувати нинішній статус екснардепа, оскільки його ім'я згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень.

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      Сам Кононенко згодом спростував своє затримання. За словами колишнього депутата, він перебуває в Стамбулі і направляється в китайське місто Ченду на Чемпіонат світу з великого тенісу, пише LIGA.net. У цьому турнірі бере участь вихованка його тенісної академії Дарія Снігур.

      Ніхто мене не затримував, нікому я не потрібен. Тому 28 числа — хочу підписати договір про співпрацю з федерацією тенісу Китаю,
      – сказав Кононенко.

      Екснардеп у своєму фейсбуці додав, що для нього стало несподіванкою повідомлення Лещенка про "заборону йому залишати Україну".

       

      Що відомо про Кононенка? Ігор Кононенко – один з найодіозніших соратників п'ятого президента Петра Порошенка, його права рука та співвласник бізнесів. Екснардепа вважають найбільш поінформованим щодо рішень попереднього гаранта та фракції БПП. В українських ЗМІ публікували низку розслідувань, в яких Кононенка називали одним із найвпливовіших людей в державі, який швидко набирає політичної та фінансової ваги.

      Кононенка підозрювали і до масштабних махінаців в енергетичній сфері. Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" опублікували записи телефонних розмов за участю Кононенка та братів Суркісів. На цих записах учасники обговорювали схему з виведення сотень мільйонів гривень із державних обленерго.

      У серпні НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації Ігорем Кононенко.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Кононенко Теніс Китай Новини Борисполя Сергій Лещенко - новини
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