"Я уверен, что он не раскроется": как рекрутов учат правильно прыгать с парашютом

Будущим десантникам пришлось ночевать под открытым небом. По легенде учений, ночью пришлось перебазироваться с хорошо обустроенного лагеря на новое место ночевки. Они так и не дождались момента, чтобы как следует перезагрузиться после изнурительного предыдущего дня экзаменов.

Впереди у них финальный день выпускных экзаменов. А вместо разминки – квест по топографии, дальше проход минных полей, загрузка и выгрузка из техники на скорость, и в конце концов – стрельбы.

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Чтобы получить пропуск к желанному прыжку с парашютом осталось осуществить последний шаг – пройти адское испытание с дымом, разрывами, вонью, напалмом и нечеловеческими физическими нагрузками.



Будущие десантники должны преодолеть тяжелую полосу препятствий

Они могут применить все навыки, полученные за период обучения

И только, сдав все экзамены, после более чем 30 дней учений, рекруты начинают подготовку к своему первому прыжку. Чтобы научиться вкладывать парашют, преодолеть страх высоты и таки выйти на высоте 800 метров с вертолета, надеясь, что все сделал правильно и парашют раскроется. На все это курсантам дается только пять дней.



На подготовку к первому прыжку с парашютом дается пять дней

Каждый следующий день гарантированно будет сложнее, чем предыдущий. Информации, которая без преувеличения должна сохранить жизнь, будет все больше и больше, а времени на ее усвоение все меньше.

Из огромного объема информации о парашютно-десантной подготовке, которую нам сегодня рассказали, я услышал только кучу непонятных аббревиатур,

– отметил рекрут Алексей.

Еще один важный этап воздушно-десантной подготовки – полоса укрепления голеностопа. Впоследствии каждый рекрут лично познакомится с парашютом. Начнем с того, что получим основной и запасной парашюты из сумок – готовимся к первому этапу проверки. Все курсанты работают в парах. Иначе вложить парашют невозможно.



Парашют вкладывают парами

Правильно налистать купол чрезвычайно важно. Иначе в небе могут возникнуть немалые трудности. Да и вообще, на укладке парашюта нет ни одного неважного момента. Еще до обеда каждый таки вложил себе по одному куполу. Инструкторам это стоило немало нервов, но они в долгу не остались.

Если я буду мягким, то это может привести к травмированию личного состава, я учу. Когда я более жесткий, не даю спуску, то, как правило, у нас все хорошо получается и обходится без травм,

– сказал заместитель командира учебного батальона Максим Каранда.

Воздушно-десантный комплекс "Крокодил" предназначен для отработки всех действий десантника во время прыжка с парашютом. Такой комплекс – один из лучших в Украине, однако в арсенале инструкторов есть и менее технологичные тренажеры.



Курсанты готовятся к первому прыжку с парашютом

Следующие несколько дней курсанты проведут, если не в учебных макетах парашютов, то вкладывая боевые купола. К прыжку допустят только тех, кто не пропустил ни одного занятия и сдал все зачеты.

Как пройдет первый прыжок будущих десантников – смотрите в программе.