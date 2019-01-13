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      "Я уверен, что он не раскроется": как рекрутов учат правильно прыгать с парашютом

      Рекрут.UA. Десант 44 Читати новину українською

      Будущим десантникам пришлось ночевать под открытым небом. По легенде учений, ночью пришлось перебазироваться с хорошо обустроенного лагеря на новое место ночевки. Они так и не дождались момента, чтобы как следует перезагрузиться после изнурительного предыдущего дня экзаменов.

      Впереди у них финальный день выпускных экзаменов. А вместо разминки – квест по топографии, дальше проход минных полей, загрузка и выгрузка из техники на скорость, и в конце концов – стрельбы.

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      Чтобы получить пропуск к желанному прыжку с парашютом осталось осуществить последний шаг – пройти адское испытание с дымом, разрывами, вонью, напалмом и нечеловеческими физическими нагрузками.

      Майбутні десантники мають подолати найважчу смугу перешкод
      Будущие десантники должны преодолеть тяжелую полосу препятствий

      Вони можуть застосувати всі навички, отримані за період навчання

      Они могут применить все навыки, полученные за период обучения

      И только, сдав все экзамены, после более чем 30 дней учений, рекруты начинают подготовку к своему первому прыжку. Чтобы научиться вкладывать парашют, преодолеть страх высоты и таки выйти на высоте 800 метров с вертолета, надеясь, что все сделал правильно и парашют раскроется. На все это курсантам дается только пять дней.

      На підготовку до першого стрибка з парашутом дається п'ять днів
      На подготовку к первому прыжку с парашютом дается пять дней

      Каждый следующий день гарантированно будет сложнее, чем предыдущий. Информации, которая без преувеличения должна сохранить жизнь, будет все больше и больше, а времени на ее усвоение все меньше.

      Из огромного объема информации о парашютно-десантной подготовке, которую нам сегодня рассказали, я услышал только кучу непонятных аббревиатур,
      – отметил рекрут Алексей.

      Еще один важный этап воздушно-десантной подготовки – полоса укрепления голеностопа. Впоследствии каждый рекрут лично познакомится с парашютом. Начнем с того, что получим основной и запасной парашюты из сумок – готовимся к первому этапу проверки. Все курсанты работают в парах. Иначе вложить парашют невозможно.

      Парашут вкладають парами
      Парашют вкладывают парами

      Правильно налистать купол чрезвычайно важно. Иначе в небе могут возникнуть немалые трудности. Да и вообще, на укладке парашюта нет ни одного неважного момента. Еще до обеда каждый таки вложил себе по одному куполу. Инструкторам это стоило немало нервов, но они в долгу не остались.

      Если я буду мягким, то это может привести к травмированию личного состава, я учу. Когда я более жесткий, не даю спуску, то, как правило, у нас все хорошо получается и обходится без травм,
      – сказал заместитель командира учебного батальона Максим Каранда.

      Воздушно-десантный комплекс "Крокодил" предназначен для отработки всех действий десантника во время прыжка с парашютом. Такой комплекс – один из лучших в Украине, однако в арсенале инструкторов есть и менее технологичные тренажеры.

      Курсанти готуються до першого стрибка з парашутом
      Курсанты готовятся к первому прыжку с парашютом

      Следующие несколько дней курсанты проведут, если не в учебных макетах парашютов, то вкладывая боевые купола. К прыжку допустят только тех, кто не пропустил ни одного занятия и сдал все зачеты.

      Как пройдет первый прыжок будущих десантников – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Оружие Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Рекрут.UA. Десант Война Война на Донбассе Экстрим
      Источник: 24 канал
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