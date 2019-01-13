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      "Я впевнений, що він не розкриється": як рекрутів вчать правильно стрибати з парашутом

      Рекрут.UA. Десант 237 Читать новость на русском

      Майбутнім десантникам довелося ночувати просто неба. За легендою навчань, вночі довелось перебазовуватись з добре облаштованого табору на нове місце ночівлі. Вони так і не дочекались нагоди, як слід перезавантажитись після виснажливого попереднього дня іспитів.

      Попереду у них фінальний день випускних іспитів. А замість розминки – квест із топографії, далі прохід мінних полів, завантаження і вивантаження з техніки на швидкість, і врешті-решт – стрільби.

      Читайте також: Які безпощадні іспити долають українські курсанти, аби їм дозволили стрибнути з парашутом: відео

      Аби отримати перепустку до омріяного стрибка з парашутом залишилось здійснити останній крок – пройти пекельне випробування з димом, розривами, смородом, напалмом і нелюдськими фізичними навантаженнями.

      Майбутні десантники мають подолати найважчу смугу перешкод
      Майбутні десантники мають подолати найважчу смугу перешкод

      Вони можуть застосувати всі навички, отримані за період навчання
      Вони можуть застосувати всі навички, отримані за період навчання

      І лише, склавши усі іспити, після більш, ніж 30 днів навчань, рекрути розпочинають підготовку до свого першого стрибка. Щоб навчитися вкладати парашут, перебороти страх висоти і таки вийти на висоті 800 метрів з гелікоптера, сподіваючись, що все зробив правильно і парашут розкриється. На все це курсантам дається лише п'ять днів.

      На підготовку до першого стрибка з парашутом дається п'ять днів
      На підготовку до першого стрибка з парашутом дається п'ять днів

      Кожен наступний день гарантовано буде складнішим, ніж попередній. Інформації, яка без перебільшення повинна зберегти життя, буде все більше і більше, а часу на її засвоєння все менше.

      З величезного обсягу інформації про парашутно-десантну підготовку, яку нам сьогодні розповіли, я почув лише купу незрозумілих абревіатур,
      – зазначив рекрут Олексій.

      Ще один важливий етап повітряно-десантної підготовки – смуга зміцнення гомілкостопів. Згодом кожен рекрут особисто познайомиться з парашутом. Почнемо з того, що дістанемо основний і запасний парашути із сумок – готуємось до першого етапу перевірки. Всі курсанти працюють в парах. Інакше вкласти парашут неможливо.

      Парашут вкладають парами
      Парашут вкладають парами

      Правильно налистати купол надзвичайно важливо. Інакше в небі можуть виникнути не аби які труднощі. Та й взагалі, на укладці парашута немає жодного неважливого моменту. Ще до обіду кожен таки вклав собі по одному куполу. Інструкторам це коштувало чимало нервів, але вони в боргу не залишилися.

      Якщо я буду м'яким, то це може призвести до травмування особового складу, який я навчаю. Коли я більш жорсткий, не даю спуску, то, як правило, в нас все добре виходить та обходиться без травм,
      – сказав заступник командира навчального батальйону Максим Каранда.

      Повітряно-десантний комплекс "Крокодил" призначений для відпрацювання всіх дій десантника під час стрибка з парашутом. Такий комплекс – один з найкращих в Україні, проте в арсеналі інструкторів є і менш технологічні тренажери.

      Курсанти готуються до першого стрибка з парашутом
      Курсанти готуються до першого стрибка з парашутом

      Наступні кілька днів курсанти проведуть, якщо не у навчальних макетах парашутів, то вкладаючи бойові куполи. До стрибка допустять лише тих, хто не пропустив жодного заняття і здав усі заліки.

      Як пройде перший стрибок майбутніх десантників – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Рекрут.UA. Десант Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Зброя Екстрим Війна на Донбасі Війна
      Джерело: 24 канал
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