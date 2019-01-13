"Я впевнений, що він не розкриється": як рекрутів вчать правильно стрибати з парашутом

Майбутнім десантникам довелося ночувати просто неба. За легендою навчань, вночі довелось перебазовуватись з добре облаштованого табору на нове місце ночівлі. Вони так і не дочекались нагоди, як слід перезавантажитись після виснажливого попереднього дня іспитів.

Попереду у них фінальний день випускних іспитів. А замість розминки – квест із топографії, далі прохід мінних полів, завантаження і вивантаження з техніки на швидкість, і врешті-решт – стрільби.

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Аби отримати перепустку до омріяного стрибка з парашутом залишилось здійснити останній крок – пройти пекельне випробування з димом, розривами, смородом, напалмом і нелюдськими фізичними навантаженнями.



Майбутні десантники мають подолати найважчу смугу перешкод



Вони можуть застосувати всі навички, отримані за період навчання

І лише, склавши усі іспити, після більш, ніж 30 днів навчань, рекрути розпочинають підготовку до свого першого стрибка. Щоб навчитися вкладати парашут, перебороти страх висоти і таки вийти на висоті 800 метрів з гелікоптера, сподіваючись, що все зробив правильно і парашут розкриється. На все це курсантам дається лише п'ять днів.



На підготовку до першого стрибка з парашутом дається п'ять днів

Кожен наступний день гарантовано буде складнішим, ніж попередній. Інформації, яка без перебільшення повинна зберегти життя, буде все більше і більше, а часу на її засвоєння все менше.

З величезного обсягу інформації про парашутно-десантну підготовку, яку нам сьогодні розповіли, я почув лише купу незрозумілих абревіатур,

– зазначив рекрут Олексій.

Ще один важливий етап повітряно-десантної підготовки – смуга зміцнення гомілкостопів. Згодом кожен рекрут особисто познайомиться з парашутом. Почнемо з того, що дістанемо основний і запасний парашути із сумок – готуємось до першого етапу перевірки. Всі курсанти працюють в парах. Інакше вкласти парашут неможливо.



Парашут вкладають парами

Правильно налистати купол надзвичайно важливо. Інакше в небі можуть виникнути не аби які труднощі. Та й взагалі, на укладці парашута немає жодного неважливого моменту. Ще до обіду кожен таки вклав собі по одному куполу. Інструкторам це коштувало чимало нервів, але вони в боргу не залишилися.

Якщо я буду м'яким, то це може призвести до травмування особового складу, який я навчаю. Коли я більш жорсткий, не даю спуску, то, як правило, в нас все добре виходить та обходиться без травм,

– сказав заступник командира навчального батальйону Максим Каранда.

Повітряно-десантний комплекс "Крокодил" призначений для відпрацювання всіх дій десантника під час стрибка з парашутом. Такий комплекс – один з найкращих в Україні, проте в арсеналі інструкторів є і менш технологічні тренажери.



Курсанти готуються до першого стрибка з парашутом

Наступні кілька днів курсанти проведуть, якщо не у навчальних макетах парашутів, то вкладаючи бойові куполи. До стрибка допустять лише тих, хто не пропустив жодного заняття і здав усі заліки.

Як пройде перший стрибок майбутніх десантників – дивіться у програмі.