Я увидела ужас, – мать Павла Шеремета отреагировала на новые детали следствия

Мать погибшего журналиста Павла Шеремета отреагировала на новые подробности в деле об убийстве сына.

Людмила Шеремет в эфире телеканала ZIK заявивла, что судя по словам фигурантов дела, они перестали быть людьми.

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"Ужас. Я увидела ужас. Я себе даже не представляла, что существуют такие люди, дамы, женщины, я даже не знаю, как назвать", – сказала мать убитого журналиста.

Она добавила, что у нее появилась мысль относительно того, что у Президента Украины есть воля к получению результатов расследования: "Но прежде всего, это нужно для украинского народа".

"Следствие идет, я единственное, что боюсь – чтобы не пострадали невинные люди. Павла нет, и дальше – суд покажет", – добавила мать погибшего журналиста.

Они не подозревали, что их слушают, и они говорили то, что они думают. То, что они говорили, – они перестали быть людьми. Я не знаю, какими они были людьми до 2014 года, но то, что я сегодня слышала, меня ужаснуло,

– ответила Людмила Шеремет на вопрос, могли ли подозреваемые стать заложниками боевых действий в Украине.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. По словам следователей, убийство совершили с целью дестабилизации ситуации в стране. Через 3 года после убийства, 12 декабря, в МВД сообщили о задержании 5 фигурантов дела: Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, Андрее Антоненко; еще 2 подозреваемых – семью Грищенко ранее задержали по подозрению в покушении на другого человека.

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