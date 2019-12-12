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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Я побачила жах, – мати Павла Шеремета відреагувала на нові деталі слідства

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      Вбивство Павла Шеремета / Фото з відкритих длжерел

      Мати загиблого журналіста Павла Шеремета відреагувала на нові подробиці у справі про вбивство сина.

      Людмила Шеремет в ефірі телеканалу ZIK заявивла, що судячи зі слів фігурантів справи, вони перестали бути людьми.

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      "Жах. Я побачила жах. Я собі навіть не уявляла, що існують такі люди, дами, жінки, я навіть не знаю, як назвати", – сказала мати вбитого журналіста.

      Вона додала, що у неї з’явилася думка щодо того, що у Президента України є воля до отримання результатів розслідування: "Але перш за все, це потрібно для українського народу".

      "Слідство йде, я єдине, що боюся – щоб постраждали невинні люди. Павла нема і далі – суд покаже", – додала мати загиблого журналіста.

      Вони не підозрювали, що їх слухають, і вони говорили те, що вони думають. Те, що вони говорили, – вони перестали бути людьми. Я не знаю, якими вони були людьми до 2014 року, але те, що я сьогодні чула, мене вжахнуло,
      – відповіла Людмила Шеремет на питання, чи могли підозрювані стати заручниками бойових дій в Україні.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля. За словами слідчих, вбивство здійснили з метою дестабілізації ситуації у країні. Через понад 3 роки після вбивства, 12 грудня, у МВС повідомили про затримання 5 фігурантів справи: Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка; ще 2 підозрюваних – сім’ю Грищенків затримали раніше за підозрою у замаху на іншу особу.

      Затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: усе, що варто знати

       

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      Теги: Новини України Вбивство Павла Шеремета Новини Білорусі Журналісти
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