Я верю в премьерство Витренко, – Щербина

В конце 2019 года нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого приписывают к "группе Коломойского", говорил, что в Украине до мая премьером станет Арсен Аваков. Однако главный редактор "РБК Украина" Сергей Щербина отметил, что не верит в такое развитие событий.

Такое мнение он высказал в эфире программы "Что это было?" на 24 канале. Он добавил, что "Зеленский – кто угодно, но не политический самоубийца".

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"Как только Аваков станет премьер-министром, мы понимаем, что он будет фактически первым в государстве. А сам Зеленский потеряет контроль над Кабмином и на этом его власть закончится", – сказал Щербина.

Я не думаю, что на это пойдет даже Аваков. Я не думаю, что он сейчас хочет занять пост премьер-министра. Поскольку должность министра внутренних дел для него гораздо комфортнее,

– заявил главный редактор "РБК Украина".

Также он подчеркнул, что Игорь Коломойский не будет возражать, если кресло премьера займет Юрий Витренко. "В премьерство Витренко я верю даже больше, чем в премьерство Авакова", – отметил Щербина.

Кто такой Юрий Витренко?Это исполнительный директор "Нафтогаз Украины". Накануне он вместе с Андреем Коболевым получил большую премию. Поэтому в обществе началось возмущение. В то же время, с их помощью Украина одержала победу в Стокгольмском арбитраже, по результатам которой российский "Газпром" оплатил украинской компании 2,9 миллиарда долларов.

Щербина о премьерстве Авакова

Украинские политики всколыхнул очередной скандал: в сеть попал неоднозначный разговор, предположительно состоявшийся при участии премьер-министра Алексея Гончарука. Впоследствии появились слухи о его отставке. Одним из самых обсуждаемых кандидатов на должность главы Кабмина является действующий глава МВД Арсен Аваков.

Больше о том, может ли стать Аваков премьером – читайте здесь.

Щербина о скандальной прослушке

В сеть слили неоднозначный разговор главы Кабмина Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. И скорее всего, эти записи делали силовики, а не частные лица.

Больше о скандале вокруг прослушки Гончарука – читайте здесь.