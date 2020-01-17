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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
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      Я вірю у прем'єрство Вітренка, – Щербина

      Що це було? 846 Читать новость на русском

      У кінці 2019 року нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, якого приписують до "групи Коломойського" казав, що в Україні до травня прем'єром стане Арсен Аваков. Однак головний редактор "РБК Україна" Сергій Щербина наголосив, що не вірить у такий розвиток подій.

      Таку думку він висловив в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі. Він додав, що "Зеленський – хто завгодно, але не політичний самогубця". 

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      "Тільки-но Аваков стане прем'єр-міністром, ми розуміємо, що він буде фактично першим у державі. А сам Зеленський втратить контроль над Кабміном і на цьому його влада закінчиться", – сказав Щербина.

      Я не думаю, що на це піде навіть Аваков. Я не думаю, що він зараз хоче посісти посаду прем'єр-міністра. Бо посада міністра внутрішніх справ для нього набагато комфортніша,
      – заявив головний редактор "РБК Україна".

      Також він підкреслив, що Ігор Коломойський не буде заперечувати, якщо крісло прем'єра посяде Юрій Вітренко. "У прем'єрство Вітренка я вірю навіть більше ніж у прем'єрство Авакова", – зазначив Щербина.

      Хто такий Юрій Вітренко?Це виконавчий директор "Нафтогаз України". Напередодні він разом з Андрієм Коболєвим отримав велику премію. Через це у суспільстві запанувало обурення. Водночас, за їхньою допомогою, Україна здобула перемогу у Стокгольмському арбітражі, за результатами якої російський "Газпром" сплатив українській компанії 2,9 мільярда доларів.

      Щербина про прем'єрство Авакова

      Українську політику сколихнув черговий скандал: в мережу потрапила неоднозначна розмова, яка ймовірно відбулася за участі прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Згодом з'явилися чутки про його відставку. Одним з найобговорюваніших кандидатів на посаду глави Кабміну є чинний очільник МВС Арсен Аваков.

      Більше про те, чи може стати Аваков прем'єром – читайте тут.

      Щербина про скандальну прослушку

      У мережу злили неоднозначну розмову глави Кабміну Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. І скоріш за все, ці записи робили силовики, а не приватні особи.

      Більше про скандал довкола прослушки Гончарука – читайте тут. 

      Гончарук заявив про відставку і прийшов у Раду: онлайн-трансляція
      сьогодні
      9516
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Арсен Аваков Що це було?
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