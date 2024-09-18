Экс-глава МИД Польши раскритиковал Варшаву за "политику гиены" в отношении Украины

Экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскритиковал политику правительства Дональда Туска в отношении Украины. Он назвал ее "политикой гиены".

Колонка Чапутовича вышла в издании Rzeczpospolita под заголовком "Политика гиены чувствует себя хорошо".

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Политика Польши в отношении Украины

Яцек Чапутович, который возглавлял МИД Польши в 2018 – 2020 годах, пишет, что еще год назад он охарактеризовал внешнюю политику "ПиС" в отношении Украины и Волыни как "политику гиены". Он отмечает, что не ожидал, что в новом правительстве она приобретет статус государственной.

Экс-политик указывает, что ранее заявления, о том, что Украина "должна смириться со своей историей", были на уровне заместителя министра иностранных дел, а сейчас звучат от премьера Туска и вице-премьера Косиняка-Камыша. Они говорят, что без этого не может быть и речи о вступлении Украины в ЕС.

Метафора гиены описывает политику, направленную на достижение выгоды, когда партнер находится в сложной ситуации, например, под давлением российских войск.

Действия гиены могут пойти на пользу медведю – надеемся, что нам не придется смириться с этим и молиться, чтобы другие не использовали эту же политику против нас,

– отмечает Чапутович.

Яцек Чапутович вступился за уже экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Он отметил, что его высказывание было неудачным. Однако тогда он сказал, что Украина готова дать разрешение на эксгумации, и что в целом Кулеба как министр был открытым к диалогу с Варшавой и пытался акцентировать на том, что объединяет обе страны.

"Украина ожидает, что Польша будет применять принцип взаимности и уважать могилы украинцев. Разве в таких ожиданиях есть что-то осуждающее? Можно ли оправдывать разрушение украинских захоронений преступлениями воинов УПА на Волыни?" – акцентирует Чапутович.

Экс-министр иностранных дел Польши напомнил, что Украина стремится к восстановлению памятника украинским воинам в Монастыре, который разрушили неизвестные. Его восстановили, но после реконструкции оттуда исчезли имена павших воинов – поэтому украинцы почувствовали себя обманутыми.