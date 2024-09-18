Колонка Чапутовича вийшла у виданні Rzeczpospolita під заголовком "Політика гієни почувається добре".

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Політика Польщі щодо України

Яцек Чапутович, який очолював МЗС Польщі у 2018 – 2020 роках, пише, що ще рік тому він охарактеризував зовнішню політику "ПіС" щодо України та Волині як "політику гієни". Він зазначає, що не очікував, що в новому уряді вона набуде статусу державної.

Експолітик вказує, що раніше заяви, про те, що Україна "повинна змиритися з своєю історією", були на рівні заступника міністра закордонних справ, а зараз лунають від прем’єра Туска і віцепрем’єра Косіняка-Камиша. Вони кажуть, що без цього не може бути і мови про вступ України в ЄС.

Метафора гієни описує політику, спрямовану на досягнення вигоди, коли партнер перебуває у складній ситуації, наприклад, під тиском російських військ.

Дії гієни можуть піти на користь ведмедю – сподіваймося, що нам не доведеться змиритися з цим і молитися, щоб інші не використали цю ж політику проти нас,

– зазначає Чапутович.

Яцек Чапутович заступився за вже ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Він зазначив, що його висловлювання було невдалим. Проте тоді ж він сказав, що Україна готова дати дозвіл на ексгумації, та що загалом Кулеба як міністр був відкритим до діалогу з Варшавою і намагався акцентувати на тому, що об’єднує обидві країни.

"Україна очікує, що Польща буде застосовувати принцип взаємності та поважати могили українців. Хіба у таких очікуваннях є щось осудливе? Чи можна виправдовувати руйнування українських поховань злочинами вояків УПА на Волині?" – акцентує Чапутович.

Ексміністр закордонних справ Польщі нагадав, що Україна прагне відновлення пам’ятника українським воїнам у Монастирі, який зруйнували невідомі. Його поновили, але після реконструкції звідти зникли імена полеглих воїнів – тому українці відчули себе обдуреними.