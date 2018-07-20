Яценюк заявил, что "новые" идеи Путина – это переговорная ловушка

Лидер фракции "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что переговорные предложения президента РФ Владимира Путина – это всегда обман. Он посоветовал западным партнерам не иметь никаких иллюзий относительно "новых" и "интересных" идей, которые Россия предложила на встрече в Хельсинки.

Об этом он сообщил в Facebook.

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Как отметил Арсений Яценюк, за этими идеями видно старое и хищное нутро агрессора, которому доставляет удовольствие насмешка над свободным миром.

Большинство предложений, о которых известно, имитируют путь к решениям. Это переговорная ловушка. Украина не примет никаких тайных планов относительно оккупированных Донбасса и Крыма,

– говорится в сообщении Яценюка.

"Украина имеет политическое, моральное и человеческое право требовать от партнеров с Запада твердо придерживаться цивилизованных принципов международных отношений. Нравственное равенство с агрессором – это худший из возможных ударов массового поражения в отношении самих себя", – добавил лидер фракции "Народный фронт".

Напомним, как сообщил Bloomber, президент России Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом вероятно предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе.