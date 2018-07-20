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Яценюк заявив, що "нові" ідеї Путіна – це переговорна пастка

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Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк / rudenko.kiev.ua

Лідер фракції "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що переговорні пропозиції президента РФ Володимира Путіна – це завжди обман. Він порадив західним партнерам не мати жодних ілюзій стосовно "нових" і "цікавих" ідей, які Росія запропонувала на зустрічі в Гельсінкі.

Про це він повідомив у Facebook.

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Як зазначив Арсеній Яценюк, за цими ідеями видно старе і хиже нутро агресора, якому приносить задоволення насмішка над вільним світом.

Більшість пропозицій, про які відомо, імітують шлях до рішень. Це переговорна пастка. Україна не прийме жодних таємних планів стосовно окупованих Донбасу і Криму,
– йдеться в повідомленні Яценюка.

"Україна має політичне, моральне і людське право вимагати від партнерів із Заходу твердо дотримуватися цивілізованих принципів міжнародних відносин. Моральна рівність з агресором – це найгірший з можливих ударів масового ураження стосовно самих себе", – додав лідер фракції "Народний фронт".

Нагадаємо, як повідомив Bloomber, президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Дональдом Трампом ймовірно запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Арсеній Яценюк
Джерело: 24 канал
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