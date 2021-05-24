Нардеп Яценко в Уманском горсовете не встал во время исполнения гимна Украины: видео

Народный депутат Антон Яценко не поднялся с кресла во время исполнения гимна Украины в Уманском горсовете. Парламентарий невозмутимо сидел, периодически заглядывая в свой телефон.
Видео с заседания Уманского горсовета, на котором все депутаты, кроме Яценко, стоя чествуют гимн Украины, опубликовал в сети активист Сергей Стерненко.
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Во время исполнения гимна нардеп Яценко не поднялся с кресла
На коротком ролике слышно, как в зале звучит гимн, а все депутаты поднялись со своих мест. Однако есть исключение – народный депутат Антон Яценко. Он от кресла не оторвался, поправ таким образом один из государственных символов Украины.
Парламентарию сделали замечание, призвав встать, однако он его проигнорировал. Периодически Яценко заглядывал в свой телефон.
Кроме того, все люди на видео надели маски. Яценко выделился и здесь, проигнорировав еще и карантин.
Нардеп Яценко не встал с кресла во время исполнения гимна: смотрите видео
Яценко и скандалы: что известно
- Народный депутат Антон Яценко 18 мая вошел в состав парламентской фракции "Батькивщина".
- Политик известен благодаря ряду скандалов, в частности через коррупционную схему в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости, которая получила в народе название "площадки Яценко". По приблизительным оценкам, связанные с Яценко фирмы заработали на этой схеме не менее 23 миллионов гривен. В декабре 2019 года Рада ликвидировала "площадки Яценко".
- Также нардеп предлагал в Верховной Раде законопроект об обязательной регистрации домашних животных.
- В феврале 2018 года Яценко заявил коммуникаторше общественного движения "Честно", что она получила работу через постель.
- В январе 2020 года работницы исполнительного комитета Уманского горсовета представили личное общение с нардепом, в котором есть свидетельства образ и запугиваний со стороны Яценко.