Нардеп Яценко в Уманском горсовете не встал во время исполнения гимна Украины: видео

Народный депутат Антон Яценко не поднялся с кресла во время исполнения гимна Украины в Уманском горсовете. Парламентарий невозмутимо сидел, периодически заглядывая в свой телефон.

Видео с заседания Уманского горсовета, на котором все депутаты, кроме Яценко, стоя чествуют гимн Украины, опубликовал в сети активист Сергей Стерненко.

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Во время исполнения гимна нардеп Яценко не поднялся с кресла

На коротком ролике слышно, как в зале звучит гимн, а все депутаты поднялись со своих мест. Однако есть исключение – народный депутат Антон Яценко. Он от кресла не оторвался, поправ таким образом один из государственных символов Украины.

Парламентарию сделали замечание, призвав встать, однако он его проигнорировал. Периодически Яценко заглядывал в свой телефон.

Кроме того, все люди на видео надели маски. Яценко выделился и здесь, проигнорировав еще и карантин.

Нардеп Яценко не встал с кресла во время исполнения гимна: смотрите видео

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