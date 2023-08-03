Собственно, с одной стороны, Россия заявляет, что является "самым мощным ядерным государством" в мире, а с другой – его граждане не доверяют своей власти настолько, что пугаются обычным облаком, что могут напоминать последствия неосторожного обращения с атомными боеголовками. Облако в форме ядерного гриба заметили над Казанью вечером, 2 августа, – информирует 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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"Ядерный гриб" над Казанью

Стоит сказать, что такие облака не являются редкостью. Они известны как кучево-дождевые и могут подниматься на большую высоту под действием благоприятных атмосферных условий. После этого под действием сильных ветров они расплываются, приобретая увлекательные формы.

Скажем, в этом случае, облако похоже на ядерный гриб. Очевидно, подкрепило беспокойство жителей Казани и то, что оно отражает солнечные лучи и цвет, действительно напоминает огонь.



Облако в форме ядерного гриба в Казани / Фото с росСМИ