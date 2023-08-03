Власне, з одного боку Росія заявляє, що є "наймогутнішою ядерною державою" у світі, а з іншого – її громадяни не довіряють своїй владі настільки, що лякаються звичайним хмаринкам, що можуть нагадувати наслідки необережного поводження з атомними боєголовками. Хмару у формі ядерного гриба помітили над Казанню ввечері, 2 серпня, – інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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"Ядерний гриб" над Казанню

Варто сказати, що такі хмари не є чимось рідкісним. Вони відомі як купчасто-дощові та можуть підійматися на велику висоту під дією сприятливих атмосферних умов. Після цього під дією сильних вітрів вони розпливаються, набуваючи захопливих форм.

Скажімо, у цьому випадку, хмара схожа на ядерний гриб. Очевидно, підкріпило занепокоєння жителів Казані й те, що вона відбиває сонячне проміння та має колір, що справді нагадує вогонь.



Хмара у формі ядерного гриба в Казані / Фото з росЗМІ