Глава МАГАТЭ предупредил о риске ядерной аварии в Украине: в результате чего это может произойти

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находится с визитом в Украине. Он посетил электрическую подстанцию "Киевская".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в Х (ранее твитер).

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Риск ядерной аварии в Украине

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на электрическую подстанцию "Киевская" в Киевской области.

Электрическая подстанция "Киевская" – важная часть энергосистемы Украины, имеющая решающее значение для ядерной безопасности. Ядерная авария может произойти в результате прямой атаки на станцию, а также из-за нарушения энергоснабжения,

– отметил Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ приехало сюда, чтобы помочь предотвратить такой риск.