Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію в Х (раніше твітер).
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Ризик ядерної аварії в Україні
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув на електричну підстанцію "Київська" у Київській області.
Електрична підстанція "Київська" – важлива частина енергосистеми України, що має вирішальне значення для ядерної безпеки. Ядерна аварія може статися внаслідок прямої атаки на станцію, а також через порушення енергопостачання,
– зазначив Гроссі.
Він додав, що МАГАТЕ приїхало сюди, аби допомогти запобігти такому ризику.