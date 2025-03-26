Этого не будет во время войны: почему Европа не продемонстрировала реальную готовность защищать Украину

В Европе несколько изменилась риторика по поддержке Украины. Там активнее начали поднимать тему о необходимости развивать мощную обороноспособность, в частности Эммануэль Макрон заговорил о "ядерном зонтике" для стран Европы, если будет такая необходимость.

Есть предположение, что Франция также может предоставить такую защиту и Украине, однако похожее утверждение имеет немало разногласий. Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, это маловероятно, ведь европейцы пока не продемонстрировали реальную смелость.

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"Ядерный зонтик" для Украины

Андрей Городницкий подчеркнул, что за три года полномасштабного вторжения не увидел "субъектных европейцев".

Я бы хотел, конечно, чтобы они меня убедили в обратном и сказали, что предоставляют вооружение, свою армию и "ядерный зонтик", но этого не произойдет,

– сказал он.

Политический эксперт подчеркнул, что война в Украине еще не завершена, а о предоставлении Европой всех необходимых военных мощностей для Украины можно было бы говорить только тогда, если бы Силам обороны удалось вытеснить россиян из всех украинских территорий.

Важно! Макрон заявил, что французские ядерные силы могут стать щитом для всей Европы, однако их мощность значительно меньше, чем во времена Холодной войны. Франция тратит 6,6 миллиардов евро на содержание арсенала, но он не способен обеспечить такую защиту, как американский "ядерный зонтик".

Пока неизвестно, какие шансы, что война, которую начала Россия против Украины, завершится в ближайшее время. Противостояние может продолжаться еще долго.

Французы не пойдут на то, чтобы давать "ядерный зонтик" стране, в которую каждую секунду может прилететь ракета или еще раз начаться боевые действия. У них нет таких возможностей для того, чтобы это сделать,

– высказался он.

Важно, чтобы наше государство имело возможности и условия для того, чтобы самостоятельно обеспечить свои военные мощности для того, чтобы давать отпор россиянам.