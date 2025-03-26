Є припущення, що Франція також може надати такий захист і Україні, однак схоже твердження має чимало розбіжностей. Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що, на його думку, це малоймовірно, адже європейці поки не продемонстрували реальну сміливість.

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"Ядерна парасолька" для України

Андрій Городницький підкреслив, що за три роки повномасштабного вторгнення не побачив "суб'єктних європейців".

Я б хотів, звичайно, щоб вони мене переконали в протилежному і сказали, що надають озброєння, свою армію та "ядерну парасольку", але цього не відбудеться,

– сказав він.

Політичний експерт підкреслив, що війна в Україні ще не завершена, а про надання Європою всіх необхідних військових потужностей для України можна було б говорити лише тоді, якби Силам оборони вдалось витиснути росіян з усіх українських територій.

Важливо! Макрон заявив, що французькі ядерні сили можуть стати щитом для всієї Європи, однак їх потужність значно менша, ніж за часів Холодної війни. Франція витрачає 6,6 мільярда євро на утримання арсеналу, але він не здатен забезпечити такий захист, як американська "ядерна парасолька".

Поки невідомо, які шанси, що війна, яку розпочала Росія проти України, завершиться найближчим часом. Протистояння може тривати ще довго.

Французи не підуть на те, щоб давати "ядерну парасольку" країні, в яку кожної секунди може прилетіти ракета чи ще раз розпочатись бойові дії. В них немає таких можливостей для того, щоб це зробити,

– висловився він.

Важливо, щоб наша держава мала можливості та умови для того, щоб самостійно забезпечити свої військові потужності для того, аби давати відсіч росіянам.