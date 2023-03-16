Угроза ядерной безопасности мира: политолог сказал, признают ли США Россию спонсором терроризма

Уже больше года идет полномасштабная война России против Украины. Страна-террористка уничтожает гражданскую инфраструктуру и совершает геноцид украинского народа, но США до сих пор не признают ее государством-спонсором терроризма.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, США не признают Россию спонсором терроризма, потому что это будет иметь серьезные последствия для контроля за стратегической безопасностью планеты.

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Коммуникация с Россией будет продолжаться

Андрей Вигиринский считает, что США поддерживают коммуникацию с Россией на уровне руководителей Генштабов. Он объясняет это контактами по поводу сбивания американского беспилотника в Черном море российским истребителем, контактами после попадания ракет на территорию Польши в результате российских ракетных ударов и заявлением России о прекращении участия в договоре о стратегической безопасности.

Коммуникация так или иначе с Россией происходит, потому что это страна, имеющая второй ядерный боезапас на планете. Как можно признавать страну спонсором терроризма и соответственно обрывать с ней дипломатические коммуникации в вопросах, касающихся стратегической безопасности на планете?

– отметил Вигиринский.

Он убежден, что американские политики четко говорят о том, что есть те области, в которых следует сохранять определенную форму дипломатического взаимодействия по прямым каналам связи.

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Политолог рассказал, что Россия ранее заявляла, что в случае признания ее спонсором терроризма она осуществит зеркальный ответ и разорвет все формы взаимодействия со странами, которые поддержат это решение.

"А погрузить мир в стратегическую неопределенность, еще и в такое противостояние вряд ли США во времена республиканцев или демократов решатся", – заметил политолог.

Россия угрожает миру ядерной войной