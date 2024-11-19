Должна быть возможность защищать себя, – Эрдоган сделал возмутительное заявление о ядерной доктрине России
В России утвердили обновленную ядерную доктрину. Соответствующие действия страны-агрессора прокомментировал лидер Турции Реджеп Эрдоган.
Он сказал, что "у России должна быть и есть возможность защищать себя". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Эрдоган прокомментировал обновление ядерной доктрины России
Турецкий президент отреагировал на обновленную ядерную доктрину России.
У России должна быть и есть возможность защищать себя,
– сказал лидер Турции.
Такое заявление со стороны главы Турецкой Республики звучит довольно странно, ведь именно Россия является настоящей угрозой для мира. Именно она нападает на другие страны, ведет захватнические действия и совершает военные преступления, убивая людей.
Добавим, Эрдоган по итогам участия в саммите G20 заявил, что Турция поддерживает все усилия по мирному урегулированию ситуации в Украине и готова продолжить посредничество в этом направлении.
Напомним, что 19 ноября кремлевский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В частности, она предусматривает, что агрессия со стороны любой неядерной державы, которая осуществляется при участии или поддержке ядерной страны, будет рассматриваться, как совместное нападение на Россию.