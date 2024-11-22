Главный зарубежный враг Путина назвал причину, почему ядерная война невозможна

Владимир Путин изменил ядерную доктрину. Она предусматривает, что любая атака неядерной державы, которую поддержала ядерная держава, будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

Судя по этому, даже удар баллистической ракетой со стороны неядерной страны может спровоцировать ядерный ответ Кремля. Как отметил 24 Каналу гендиректор Hermitage Capital Management, зарубежный враг Путина номер 1 Уильям Браудер, уже прошло несколько дней с тех пор, как американские ракеты ATACMS поразили российские цели.

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Почему Путин не решится на удар

Уильям Браудер подчеркнул, что пока угрозы Путина являются лишь словами. После изменения ядерной доктрины никакого ядерного апокалипсиса не произошло. Поэтому мы увидели лишь "бряцание ядерным оружием".

Помните, Путин угрожал ядерной войной во многих случаях, объясняя это другими вымышленными "красными линиями". Я считаю, что надо просто двигаться дальше. Мы должны игнорировать его разговоры,

– подчеркнул Уильям Браудер.

Важно продолжать борьбу за Украину, а это предполагает атаки на российские склады боеприпасов, военные базы, все места, откуда оккупанты могут наносить удары.

Российский шантаж достаточно долго сдерживал Запад от решительных шагов. К сожалению, он до сих пор работает. Никто не хочет ядерной войны. Но здесь стоит вспомнить, что Путин уже угрожал ядерным ударом в случае передачи Украине истребителей F-16. Их предоставили еще в августе 2024 года, но ничего не произошло.

Путин столько раз угрожал ядерной войной, что этому уже мало кто верит. Есть причина, почему ядерной войны не произошло в прошлом. Это то, что мы называем взаимно гарантированным уничтожением. Я не думаю, что Путин хочет уничтожить себя,

– сказал Уильям Браудер.

Запад не начинает ядерную войну и Россия также не должна этого делать. Даже ее союзники, такие как Индия и Китай выступают против этого.

Напомним, Владимир Путин утвердил Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину 19 ноября 2024 года. В ней дополнили перечень угроз, в случае которых Россия может использовать ядерное оружие. Диктатор цинично заявил, что ядерный удар – это вынужденный шаг, а Москва якобы стремится уменьшить ядерную угрозу.