Мир находится на пороге "третьей ядерной эры", – глава британской армии Тони Радакин

Глава армии Великобритании адмирал сэр Тони Радакин считает, что мир стоит на пороге "третьей ядерной эры". Он также отметил, что сейчас наблюдается почти полное отсутствие предохранителей, которые бы способствовали безопасности.

Радакин считает, что новая эра является более неоднозначной и опасной, чем предыдущие. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Financial Times.

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Почему возможна "третья ядерная эра"

Радакин заявил, что развертывание тысяч северокорейских войск на границе с Украиной является "самым необычным событием года". Он считает, что оборонный пакт Москвы с Пхеньяном "может предусмотреть обмен наиболее чувствительными технологиями и опытом" между странами.

По его словам, мир находится на заре третьей ядерной эры, которая определяется распространением ядерных и разрушительных технологий и почти полным отсутствием архитектуры безопасности, которая была раньше.

Кроме этого, глава британской армии вспомнил о наращивании ядерного оружия Китаем и ядерные программы Ирана и КНДР и назвал это поводом для беспокойства.

В то же время Радакин заверил, что Великобритания и ее союзники по НАТО защищены от прямого нападения со стороны России, потому что "она знает, что ответ будет". Он также добавил, что стратегия сдерживания НАТО работает, но ему "нужно оставаться сильным и укрепляться против более опасной России".

Мы должны чувствовать риск трагедии, чтобы гарантировать, что мы ее избежим, и этот риск трагедии растет. Мир опаснее, а вызовы больше,

– говорит Радакин.

Несмотря на это, он заверил, что мир имеет способность, структуры и время для решения этих вызовов. Глава британской армии отметил, что международный ядерный порядок поддерживался такими странами, как Великобритания и США, которые распространили свой зонтик на союзников, чтобы гарантировать их безопасность.