В ISW рассказали, как путин может использовать ядерные угрозы в войне

россия не раз применяла ядерные угрозы по всему миру, а не только Украины. Обычно кремль делает это в безвыходных ситуациях, когда не имеет успехов на поле боя, то есть всегда.

О ядерных угрозах путина рассказали и аналитики из американского Института изучения войны. Они допустили, где бы он мог их использовать.

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Противодействие украинскому контрнаступлению

По словам ученых, путин мог бы использовать ядерные угрозы для того, чтобы сдерживать украинское контрнаступление в аннексированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

После аннексии путин может прямо или косо заявить, что российская доктрина, разрешающая использование ядерного оружия для защиты территории россии, распространяется на недавно аннексированные территории. Такие действия угрожали бы Украине и ее партнерам ядерным ударом в случае продолжения контрнаступления Украины по освобождению оккупированной россией территории,

– сообщили специалисты.

Они также считают, что путин может думать якобы угроза или использование ядерного оружия возобновит сдерживание россии. Ведь это катастрофическое вторжение разрушило его обычные возможности сдерживания. Украина и ее западные партнеры могут иметь меньше возможностей для поддержки контрнаступления.

Цинические заявления путина

Президент россии, как и вся его свита, просто взрываются циничными заявлениями в сторону Украины. В частности, и о нашем зерне, которое он приказал украсть, вывезти и продавать. Путин уже и оговорился об увеличении российского экспорта зерновых. То есть в кремле уже даже не скрывают свое хищение.

Также путин заявлял, что якобы киевские власти отказались от выполнения соглашений, достигших в Стамбуле. Как всегда, российский президент ищет, куда переложить ответственность. Более того, он сказал, что российские войска отошли от Киева, а украинские власти якобы отказались от выполнения соглашений. Далее он цинично обвинил Киев в нежелании соблюдать соглашения.

Кроме того, речь шла и о том, что руководитель военного ведомства россии сергей шойгу якобы отдал приказ наступать на всех участках фронта в Украине. Вероятно, у него улучшились отношения с кремлевским диктатором путиным.

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