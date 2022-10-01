Насколько реален "ядерный аргумент" Кремля в эти минуты: эксперт допустил вероятность

Путин пугает мир применением ядерного оружия. Хотя неизвестно, в каком состоянии находятся эти боеголовки, следует осознавать угрозу ядерного шантажа главы Кремля.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, Путин решится на ядерный удар только тогда, когда поймет, что его могут ликвидировать.

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Будут ли обострения на фронте

Черник считает, что никаких обострений на фронте после последних заявлений Путина не следует ожидать – война идет штатным режимом. На определенных плацдармах для ВСУ складываются хорошие предпосылки, это же будет и дальше.

Будет ли враг поднимать тональность, условно, артиллерийских ударов? Будет. Но не выше, чем он это делал раньше. Я должен напомнить, что война на 95% артиллерийская. А снарядный голод у них действительно начался,

– заявил военный эксперт.

По его словам, в начале войны россияне имели до 15 миллионов снарядов разных калибров. Более половины из этого они уже использовали. А производить за месяц могут всего 120 тысяч.

Какова вероятность ядерного удара

Черник подчеркнул, что с военной точки зрения ничего нового российские захватчики не смогут предложить.

Помимо ядерного жупела. В моем понимании это блеф, это пугание. Конечно, нельзя его игнорировать, но уверен на 100%, что возможные применения ядерного оружия несколько в пределах 20% на эту минуту. Не более,

– считает он.

По его мнению, Путин решится на ядерный удар только тогда, когда поймет, что есть возможность его персональной физической ликвидации. До этого еще очень далеко.

К тому же, заметил военный эксперт, решение принимает пять человек. А цепочка от решения к ракете довольно длинная. Его точно перебьют.

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Как работает ядерное оружие

Черник отметил, что такие ракеты, как "Искандеры", "Кинжал" и Х-101, могут быть укомплектованы какой-то боеголовкой. Но, как все будет на самом деле – сказать сложно. Ведь человечество только раз в истории столкнулось с использованием ядерной бомбы – в Хиросиме и Нагасаки. Эти деревянные города действительно сгорели, но жизнь туда вернулась.

Жизнь в Чернобыль не вернулась. Это не был классический ядерный взрыв. Потому, как произойдет в реалиях, – понять практически невозможно. Потому что все боевые головки, которые экспериментальным способом взрывались – это все полигонные, лабораторные условия,

– сказал военный эксперт.

Он убежден на 99%, что у наших Западных коллег есть технологии для уничтожения этих ракет еще на старте. В частности, ракета RIM-161 с дальностью стрельбы до 2700 км, скоростью 4,5 км в секунду.

В каком состоянии могут быть ядерные боеголовки

Черник предполагает, что две трети этого оружия у россиян не работает, учитывая, как они подходят к своему собственному лому. А все обслуживание так называемых стратегических ракет, пусковые установки которых расположены в земле, то есть Р-36М и УР-100Н или PC-18 (СС-19 "Сатана", как их называют на Западе), проводили специалисты нашего завода "Южмаш" .

Не сомневаюсь, что большая часть этого лома просто не вылетит из шахт. Но не нужно вдаваться в крайний оптимизм. Определенная угроза ядерного шантажа есть. И мы хорошо должны понимать, почему Путин это делает. У него выбора нет,

– отметил он.

Ведь, подчеркнул военный эксперт, глава Кремля проигрывает. И он знает, что в случае проигрыша в Украине – ему конец. Путина либо повесят, либо застрелят, либо отравят.

Как Путин угрожает миру ядерным оружием