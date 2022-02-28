Ядерная угроза: Шойгу выполнил приказ Путина об усилении боевого дежурства сил

Шойгу выполнил указ Путина об усилении боевого дежурства сил сдерживания.

Оккупанты начали несение боевого дежурства в усиленном составе, пишут российские СМИ.

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Приказ Путина

На четвертый день войны России против Украины Путин отдал приказ перевести так называемые силы сдерживания, в том числе ядерное оружие, в "усиленный режим боевого дежурства".

Эксперты убеждены, что на такой шаг Москва не отважится. Однако это уже говорит о том, что кремлевские планы провалились. У оккупантов – страшная паника.