Российские оккупанты создают ядерную угрозу для всего мира. Из-за вражеских действий врага ядерная установка в Харькове переведена в глубокое подкритическое состояние.

Радиационный фон в допустимых пределах

Речь идет о ядерной подкритической установке "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" (ЯПУ "Источник нейтронов").

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В Энергоатоме заявили, что ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние. Там отметили, что радиационный фон не претерпел изменений и в допустимых пределах.

В настоящее время персонал принимает меры по устранению последствий бомбардировки.

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